Lehrte

Der erste verkaufsoffene Sonntag 2020 in Lehrte steht weiter auf der Kippe. „Die Lage ist immer noch unklar – sollte die Gewerkschaft Verdi eine einstweilige Verfügung gegen die Sonntagsöffnung erwirken, werden die Geschäfte nicht öffnen“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel.

Verdi will den für den 15. März geplanten verkaufsoffenen Sonntag verhindern. Die Gewerkschafter bemängeln, dass der Antrag aus Lehrte die Kriterien des niedersächsischen Ladengesetzes nicht erfülle und zudem zu spät eingereicht worden sei. Es müsse zudem beim Anlass nachgebessert werden – die Veranstaltung muss laut Gesetz mehr Besucher anziehen als die offenen Geschäfte allein. Lehrtes geplante Hobbykunstausstellung im Kurt-Hirschfeld-Forum mit Automeile und Ständen in der City reiche Verdi dafür nicht aus.

Hobbykunstausstellung findet auf jeden Fall statt

Die Stadt hält den Antrag derweil für genehmigungsfähig und lässt ihn juristisch prüfen. „Ich gehe davon aus, dass wir die Genehmigung bekommen, wir halten an den Planungen weiterhin fest“, betont Truffel. Die Hobbykunstausstellung Frühlingserwachen im Forum werde auf jeden Fall stattfinden, auch Autohäuser seien vor Ort und präsentierten ihre neuesten Modelle.

Unter den Händlern gehen die Meinungen indes auseinander. Einige wollen erst einmal abwarten und ihre Geschäfte öffnen, solange es nicht gerichtlich verboten wird. Andere haben sich aufgrund der diffusen Situation bereits für eine Absage entschieden.

Einige Händler scheuen das Risiko

Laut Truffel haben besonders die größeren Firmen Verständnis für die Situation. „Die kennen das Theater um die Verdi-Einwände schon aus anderen Städten wie etwa Braunschweig, wo der verkaufsoffene Sonntag wegen Verdi abgesagt werden musste“, berichtet Truffel.

Ina Lauenstein wird ihr Geschäft Prisma im Lehrter Neuen Zentrum am 15. März nicht öffnen. „Das Risiko ist mir zu groß“, sagt sie. Die Geschäftsfrau befürchtet, dass Verdi eine einstweilige Verfügung erwirkt und Händlern Strafgelder drohen. „Das kann ich mir mit meinem kleinen Laden einfach nicht leisten“, sagt Lauenstein.

Sorge um die Zukunft der verkaufsoffenen Sonntage

Augenoptiker Torsten Schaper will derweil abwarten. „Wenn es nicht gerichtlich verboten wird, sind wir auf jeden Fall dabei“, betont er. Für sein Geschäft an der Burgdorfer Straße hat er bereits Aktionen geplant, die nun auch stattfinden sollen. Dass einige Händler schon im Vorfeld absagen, findet Schaper schade. „Die Händler, die sich ursprünglich angemeldet haben, sollten auch mitmachen – da sollte in der Händlerschaft Konsens bestehen“, meint der Augenoptiker.

Die Händler sorgen sich aber auch um die Zukunft. „Wenn Lehrtes erster verkaufsoffener Sonntag ausfallen sollte, sind auch die folgenden in Gefahr – da müssen wir uns generell etwas überlegen“, betont Ulrich Henschel vom Spielwarengeschäft Beckmann-Henschel im Neuen Zentrum. Die Händler wollen sich daher Ende März zusammensetzen und beraten.

Händler wirft verdi Willkür vor

Die Einwände von Verdi findet Henschel schlicht „unverschämt“. Gewerkschaftssekretär Christian Vasenthien hatte den Antrag der Lehrter als mangelhaft bezeichnet und kritisiert, dass dieser zu spät eingegangen sei. „Diese Kritik ist völlig ungerechtfertigt“, betont Henschel. Das Stadtmarketing mache einen guten Job, gebe sich sehr viel Mühe und habe den Antrag im Januar und somit fristgerecht eingereicht.

Der Einzelhändler wirft Verdi zudem Willkür vor: „ Burgdorf darf seinen verkaufsoffenen Sonntag doch auch ausrichten, und ich glaube nicht, dass die anlassbezogene Veranstaltung da mehr hermacht als bei uns ins Lehrte.“

Von Katja Eggers