Lehrte

In der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei ein Lokal an der Burgdorfer Straße in Lehrte kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln fest. So hielten einige Besucher des gut gefüllten Lokals die Abstände nicht ein und trugen auch keinen Mund-Nasen-Schutz. Nach Informationen der Polizei wurden auch die Hygieneanforderungen in der Bar nicht erfüllt. Es mangelte beispielsweise an Desinfektionsmitteln.

Zudem war ein Aushang mit dem Hinweis auf das Jugendschutzgesetz nicht deutlich erkennbar im Lokal platziert. Die Polizei leitete daraufhin mehrere Verfahren ein. Das Lokal wurde im Anschluss an die Kontrollen für diesen Tag geschlossen.

Von Patricia Oswald-Kipper