Die aktuelle Corona-Verordnung ist nicht schwer zu verstehen: Fünf Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich derzeit treffen. Doch nicht jeder hält sich an diese Regelung. So haben sich in einem Mehrfamilienhaus an der Köhlerheide in der Nacht zu Sonnabend sieben junge Leute aus sieben Haushalten getroffen. Dabei waren sie derart laut, dass Nachbarn die Polizei riefen. Jetzt müssen alle sieben Geldbußen zahlen.

Der Anruf aus der Nachbarschaft ging gegen 3 Uhr im Lehrter Kommissariat ein. Aus der Wohnung, in der sich die jungen Leute aufhielten, dringe laute Musik, hieß es. Die Polizisten, die sofort ausrückten, begaben sich zur Köhlerheide und trafen in der Partywohnung die sieben jungen Leute an – drei Männer und vier Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren. Man feiere einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss, gaben sie gegenüber den Beamten an.

Bußgeld zwischen 100 und 400 Euro

Dass das in normalen Zeiten ein guter Grund zum gemeinsamen Feiern ist, nicht aber während des Teil-Lockdowns in der Corona-Pandemie, mochte dem Partyvolk wohl klar sein. Vor Strafe schützt das nicht. Nach Auskunft der Lehrter Polizei muss jeder der sieben nun ein Bußgeld zwischen 100 und 400 Euro zahlen. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz der Niedersächsischen Corona-Verordnung eingeleitet. Der Inhaber der Wohnung muss zudem mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen.

Von Achim Gückel