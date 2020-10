Lehrte

Eine 33-jährige Hundezüchterin aus Lehrte hat großen Ärger mit dem Veterinäramt der Region Hannover. Die Behörde sorgte dafür, dass die Frau 24 Welpen sowie eine Mutterhündin vorläufig abgeben musste. Die Tiere wurden in ein Tierheim gebracht. Nach Auskunft der Polizei sollen im Haus und auf dem Grundstück der Lehrterin derart schlimme Verhältnisse geherrscht haben, dass eine ordnungsgemäße Zucht und Haltung der Tiere ausschlossen war. Ob die 33-Jährige die Hunde zurückbekommt, ist noch nicht entschieden.

Die Polizei hatte bereits am 29. September die Zustände bei der Züchterin festgestellt. Die Beamten waren eigentlich wegen Streitigkeiten zum Haus der Frau gerufen worden und stießen dann dort auf eine Vielzahl von Hunden der Rassen American Bulldog und Chihuahua, die offensichtlich unter nicht ordnungsgemäßen Umständen gehalten wurden. Eine spätere Zählung des Veterinäramts ergab die Zahl von 35 Tieren.

Polizei berichtet von Müll und Hundekot

Ein Sprecher der Lehrter Kommissariats berichtet von einer starken Vermüllung des gesamten Hausstands. In den Bereichen, in denen die Tiere gehalten wurden, in Gitterboxen im Haus sowie Freibereichen auf dem Grundstück, habe sich massenweise Kot und Urin befunden. Der Sprecher betont aber, dass die Hundezucht anscheinend genug Platz für die 35 Tiere hat. Es handele sich auch nicht um einen illegalen Betrieb. Die Züchterin sei vielmehr ordnungsgemäß eingetragen. Auch die Hunde selbst hätten keinen unterernährten oder misshandelten Eindruck gemacht. Sie seien in keinem schlechten Zustand gewesen.

Trotzdem riefen die Polizei eine Amtstierärztin der Region Hannover hinzu. Diese bestätigte noch am selben Tag, dass die Zustände in Haus und auf dem Grundstück der 33-jährigen Lehrterin nicht ordnungsgemäß seien. „Die hygienischen Umstände waren nicht für eine Hundehaltung, besonders nicht für Welpen, und die Hundezucht geeignet“, hieß es später in einer schriftlichen Erklärung der Region. Von den Hunden der Zucht kamen jedoch nicht alle in die Obhut des Tierheims. Weil mehrere der 24 fortgeschafften Welpen noch gesäugt werden, wurde ihnen eine Mutterhündin mitgegeben. Die weiteren, offenbar älteren Hunde blieben bei der Züchterin.

Züchterin will Zustände verbessern

Nach Angaben der Polizei haben sich Vertreter des Veterinäramts am Dienstag dieser Woche erneut die Verhältnisse in der Hundezucht angeschaut. Man habe erkennen können, dass „die Verantwortliche um eine Behebung der Zustände bemüht war“, heißt es schriftlich aus dem Lehrter Kommissariat. Nun entscheide die Behörde, ob die Zuchtbetrieb weitere Auflagen bekommt.

Grundsätzlich müsse jeder Züchter strenge hygienische Rahmenbedingungen schaffen, heißt es in einer Mitteilung der Region. Dazu gehörten ausreichend trockene und saubere Liegeflächen sowie Rückzugsbereiche und genug Platz. Für kleine Hunde wie Chihuahuas rechne man mit einer Mindestfläche von sechs Quadratmetern pro Tier. Die Umgebung der Hunde müsse zudem täglich gereinigt werden. Außerdem sei ein täglicher Auslauf für die Tiere zu gewährleisten.

American Bulldog und Chihuahua

Die Rasse American Bulldog stammt aus den USA und geht vermutlich auf eine Kreuzung mehrerer anderer Rassen zurück und ähnelt entfernt dem Boxer. Ein American Bulldog kann bis zu 66 Zentimeter groß und 58 Kilogramm schwer werden. Die Rasse gilt als energisch, durchsetzungsfähig, selbstbewusst, aber auch als freundlich und loyal. In Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen steht sie auf der Rasse der gefährlichen Hunde, für die ein Wesenstest sowie eine besondere Erlaubnis zur Haltung nötig ist. In Niedersachsen ist das nicht der Fall.

Der Chihuahua gilt hingegen als die kleinste Hunderasse der Welt und wiegen in der Regel höchstens 3 Kilogramm. Die Standards beschreiben ihn als lebhaft, wachsam, ruhelos und mutig. Chihuahuas sind gemeinhin das, was als Schoßhündchen bezeichnet wird.

Von Achim Gückel