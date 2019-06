Lehrte Lehrte Viel Zwist um Grundschulanbau in Ahlten Bei der Erweiterung der Grundschule Ahlten gehen die Meinungen von CDU und SPD auseinander. Die Christdemokraten drängen auf einen Sitzungsraum für den Ortsrat, die Sozialdemokraten betonen neue Klassenräume als Schwerpunkt. In der Sitzung des Schulausschusses kam ein erster Kompromiss zustande.

So sieht der Entwurf für den Anbau an der Ahltener Grundschule aus. Es gibt jedoch Kritik an der Verglasung sowie an einem fehlenden Sitzungsraum und weiteren Toiletten. Quelle: Stadt Lehrte