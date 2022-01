Lehrte

Sie sieht aus wie ein Märchenschloss, strotzt innen wie außen vor Prunk der Gründerzeit, und ab Februar ist sie eine Kita. Die Sanierung der Villa Nordstern ist nahezu abgeschlossen – nach 16 Monaten Bauzeit und zuvor mehr als zweieinhalb Jahrzehnten der Ungewissheit, was mit dem historischen Gebäude, das viele für das schönste der Stadt halten, passieren wird.

„Mein Zeitplan für den Umbau hat hingehauen“, sagt Rolf Neumann zufrieden, der die einst von Zementfabrikant Hermann Manske errichtete Villa im September 2018 gekauft hatte. Mehr als 3,5 Millionen Euro steckt er in sein bislang ehrgeizigstes Projekt im Stadtgebiet. Zuvor hatte er schon die Alte Schlosserei auf dem Zuckerfabriksgelände und das Parkschlösschen am Stadtpark gekauft und aufgemöbelt.

105 neue Kita-Plätze für Lehrte

Am 1. Februar werden nun die ersten 18 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen, in die Kita einziehen. Bis zum August sollen Schritt für Schritt weitere Mädchen und Jungen dazukommen, bis die Anzahl von 105 in zwei Krippen- und drei Kitagruppen erreicht ist. Bis dahin soll auch das Personal komplett sein. 20 pädagogische Betreuungskräfte sind für den reibungslosen Betrieb nötig. Lehrte benötigt die neuen Kita-Plätze dringend. Der Bedarf ist enorm. Viele Kommunalpolitiker hatten das Projekt Neumanns auch aus diesem Grund freudig begrüßt.

Wie in einem Märchenschloss: Das Schmuckfenster im Treppenhaus. Quelle: Achim Gückel

Die Villa Nordstern Es war Zementfabrikant Hermann Manske, Stifter des Lehrter Krankenhauses, der die Villa Nordstern im Jahr 1892 als Wohnhaus und Firmensitz im neoklassizistischen Stil erbauen ließ und dort mit Frau und Stiefsohn lebte. Weil der Mann sich für den Pferderennsport begeisterte, sogar eine eigene Rennbahn unweit der Villa einrichtete, nannte er das schlossähnliche Gebäude nach seinem Lieblingspferd „Nordstern“. Die Villa sei „ein Juwel der Gründerzeit“, hieß es unlängst in einem „Edel wie ein Rennpferd“ betitelten Artikel im Magazin „Monumente“ der Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die Villa, mit der Manske einst Eindruck schinden und Reichtum zeigen wollte, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Denn der Zementfabrikant musste das Gebäude abgeben, als es geschäftlich bergab ging. Später war es lange Zeit ein Kinderheim, welches der ehemalige Landkreis Hannover erst mit einem schmucklosen Anbau erweiterte und 1993 schließlich auflöste. Danach stand die Villa leer und verkam. 25 Jahre lang. Ein Immobilienmakler aus Hannover kaufte das Anwesen, wollte das Haus sanieren und auf dem Grundstück sogar eine Halle für seine Oldtimersammlung errichten. Doch daraus wurde nichts – und der Unmut bei vielen Lehrterinnen und Lehrtern darüber, wie man ein solch schönes Gebäude derart dem Verfall preisgeben könne, wuchs. Er mündete Ende 2013 in eine Unterschriftensammlung für den Erhalt des Bauwerks und in der Forderung, dem Eigentümer endlich Druck zu machen. Mehr als 4000 Lehrterinnen und Lehrter unterzeichneten die Forderung nach der Sanierung der Villa. Später gründete sich noch eine Interessengemeinschaft für das Bauwerk, Makler Sebastian Fesser versuchte, sie für 1,3 Millionen Euro zu verkaufen, und dem Vernehmen nach traten windige Investoren an den einstigen Besitzer heran, um dort im Schlösschen am Rand von Lehrte ein Edelbordell zu eröffnen. Schaurige Geschichten ranken sich um die Villa Nordstern. Selbsternannte Geisterjäger suchten dort nach Gespenstern, auf Youtube kursierten allerhand ebenso illegal erstellte wie finstere Videos von nächtlichen Rundgängen durch das Gebäude. In einschlägigen Internetforen kursierte die Villa Nordstern als „Spukvilla“ oder „Lost Place“, später diente sie noch als Kulisse für Szenen eines Film. Immer wieder gab es Einbrüche und Beschädigungen. Auch von einem toten Mädchen, das nachts durch das Haus geistert, einer Grotte unter dem Garten und einem unterirdischen Gang oder dem geheimen Grab des Pferdes „Nordstern“ war oft die Rede. Weder Grotte oder Grab noch Gespenster habe er bei der Sanierung gefunden, sagt Investor Rolf Neumann.

Betrieben wird die Kita im Märchenschloss vom Lehrter SV, der mit diesem Projekt Neuland betritt und von Neumann schon gleich nach dem Kauf der Villa mit ins Boot geholt wurde. Der größte Verein der Stadt gibt auch den Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts vor: den einer Sport-Kita. Dafür gibt es viel Platz im Gebäude, einen Bewegungsraum sowie eine riesige Außenfläche mit großem Spielplatz, Bolzkäfig mit Toren sowie später auch der Möglichkeit, Spaziergänge und Erkundungstouren durch den Wald auf dem Grundstück zu unternehmen. Die geplante 5,50 Meter hohe und 150 Meter große Mini-Sporthalle hinter der Villa fehlt indes noch. Sie wird erst in Laufe des Jahres entstehen.

Leiterin: „Ich finde das Konzept der Kita super“

„Ich finde das Konzept, das in dieser Kita steckt, super“, sagt Susanne Persson. Sie wird die Arbeit in der Villa Nordstern leiten, ist gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin bereits seit mehreren Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sechs weitere pädagogische Mitarbeiterinnen haben ihre Arbeit Anfang Januar aufgenommen, weitere sollen im April, Juni und Juli dazustoßen. Persson selbst hat in der Gemeinde Uetze bereits zwei Kitas geleitet und sagt, sie komme „aus dem Bewegungsbereich“ samt separater Ausbildung in Psychomotorik. Nun die Kita in der Villa zum Laufen zu bringen sei eine besondere Aufgabe und Herausforderung.

Vor der Villa stehen noch etliche Fahrzeuge von Handwerkern. In wenigen Tagen werden hier die Eltern ihre Kinder bringen. Quelle: Achim Gückel

„Die Bewerbungslage ist super“, sagt Ralf Thomas, Geschäftsführer des Lehrter SV. Nennenswerte Probleme, für die neue Kita Personal zu finden, habe man bislang nicht gehabt. In den kommenden Wochen werde der Verein noch einmal eine Anzeige schalten, um pädagogische Fachkräfte für die Einstellung in den kommenden Monaten zu gewinnen. Doch das werde vermutlich ausreichen. Die Kita in der mondänen Villa hat offenbar Anziehungskraft.

Keine „Privilegien-Kita“ für Wohlhabende

Eine „Privilegierten-Kita“ sei die Villa Nordstern deswegen aber nicht, machen Persson und Thomas deutlich. Die Anmeldungen der Kinder liefen ebenso über die Stadt wie für alle anderen kommunalen Kitas in Lehrte. Anfängliche Bedenken, in der Villa Nordstern würde nur der Nachwuchs aus finanzstarken Familien unterkommen, die nicht aus Lehrte kommen, sei völlig unbegründet. „Das ist eine Kita für Lehrter Kinder“, beteuert Investor Neumann.

In und an der Villa geben sich indes in diesen Tagen noch die Handwerker die Klinke in die Hand. Sie erledigen Pflasterarbeiten, bauen die großen Kletterlandschaften aus Holz in die hohen Gruppenräume ein, montieren Vertäfelungen, geben dem Spielplatz den letzten Schliff. Doch den Eröffnungstermin am 1. Februar gefährde all das nicht, versichert Neumann: „Drinnen wird dann alles zu 100 Prozent fertig sein, draußen zu 80 Prozent.“

Investor muss zusätzliche Kosten stemmen Mit einer Investitionssumme von rund 3,5 Millionen Euro hatte Rolf Neumann für die Sanierung der Villa Nordstern ursprünglich gerechnet. Doch das wird nicht reichen. „Ich bin leicht drüber“, sagt er. Grund dafür seien Ausgaben, die Neumann nach eigenen Angaben ursprünglich nicht einkalkuliert hatte. Unter anderem musste er als Ausgleich für die Abholzungen auf etwa 1500 Quadratmetern im nördlichen Bereich des Villa-Grundstücks 1,2 Hektar neuen Wald zwischen Lehrte und Ahlten anpflanzen. Das allein habe 150.000 Euro gekostet, der Bau eines ursprünglich nicht berücksichtigten Regenrückhaltebeckens weitere 100.000 Euro. Beides war im Bebauungsplan so verfügt worden. Unzufrieden ist Neumann damit, dass er die zugesagten Zuschüsse vom Land Niedersachsen für die Einrichtung einer Kita erst ausgezahlt bekommt, wenn die gesamte Baumaßnahme abgeschlossen sei. „Ich muss daher 950.000 Euro für ein Jahr zwischenfinanzieren“, rechnet der Investor vor. Von den neun idyllisch gelegenen, zwischen 500 und 700 Quadratmeter großen Grundstücken für Einfamilienhäuser, die in dem Mini-Baugebiet nördlich der Villa Nordstern nun zur Verfügung stehen, hat Neumann nach eigenen Angaben schon sechs Stück verkauft. „Es ist kein Problem, die loszuwerden“, sagt er. Mit den Einnahmen aus dem Grundstückshandel refinanziert Neumann einen erheblichen Teil der Investitionssumme.

Für das große, herrschaftlich anmutende Rondell vor der Villa hat sich der Investor zudem noch etwas Besonderes einfallen lassen. Dort wird derzeit ein beleuchteter und von Wasserspielen umflorter sowie eine Kugel gekrönter Brunnen in historischem Look installiert – fünf Meter im Durchmesser und 3.30 groß. „Das passt dort einfach hin, ich habe den Brunnen beim Stöbern im Internet gefunden und gleich bestellt“, hatte Neumann schon vor Monaten gesagt.

In der Villa selbst hat der Investor den Prunk der Gründerzeit an vielen Stellen bewahrt – unter anderem aus Gründen des Denkmalschutzes. Fenster und Fußböden aus Terrazzo, Mosaike an den Decken, ein prunkvolles Bleiglasfenster im Treppenhaus, Stuck an den Decken geben einen Eindruck, wie das 130 Jahre alte Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts ausgesehen haben mag. Nur dass jetzt kein Zementfabrikant mit seiner Familie und seinen Geschäftspartnern dort ein und aus geht, sondern bald schon kleine Mädchen und Jungen.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hatte die Kita in der sanierten Villa Nordstern bei der Unterzeichnung des Betreibervertrags mit dem Lehrter SV im vergangenen Sommer bereits als ein „architektonisches Highlight und Sehenswürdigkeit“ gepriesen, die in der Region Hannover ihresgleichen suche. „Die Leute werden von weither kommen, um sich das anzusehen“, sagte Prüße begeistert.

Vorerst gibt es keine Eröffnungsfeier

Eine Eröffnungsfeier wird es wegen der Corona-Pandemie in der Märchenschloss-Kita vorerst nicht geben. Investor Neumann hofft aber darauf, dass er am 11. September ein Fest an der Villa Nordstern feiern kann. Dann ist der offizielle Tag des offenen Denkmals.

Von Achim Gückel