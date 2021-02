Lehrte

Er ist 4,20 Meter hoch, hat Stuck und feine Ornamente an der Decke sowie riesige Fenster – und doch ist die Bestimmung dieses prächtigen Raumes eine ziemlich profane. Ab dem Frühjahr 2022 sollen in ihm kleine Mädchen und Jungen ihren Mittagsschlaf halten. Ob sie dann wohl auch zu schätzen wissen, in welch altehrwürdiger Umgebung sie süße Träume haben? Rolf Neumann schmunzelt, als er über diese Frage nachdenkt. Wie er überhaupt oft verschmitzt lächelt, wenn er durch die Villa Nordstern geht.

Neumann ist Lehrtes bekanntester Bauinvestor. Er hat das Parkschlösschen und die Alte Schlosserei im Zuckerzentrum sowie etliche andere alte Gebäude in Lehrte saniert. Derzeit lässt die Villa Nordstern am südwestlichen Stadtrand sein Herz aufgehen. Neumann erweckt das zauberhafte, mehr als 120 Jahre alte Gebäude, das der Zementfabrikant Hermann Manske errichten ließ und das über Jahrzehnte einen Dornröschenschlaf hielt, zu neuem Leben. Bauarbeiter hämmern, schrauben, verputzen, restaurieren.

Eingeschneit und von Planen verdeckt: In der Villa Nordstern wird fleißig gearbeitet. Quelle: Katja Eggers

Ostern 2022 sollen die Kinder kommen

Aber so richtig lebendig wird es in der Villa erst ab Ostern 2022. Dann wird Neumann mit dem Lehrter SV als Träger die erste Sport- und Natur-Kita der Stadt eröffnen. 105 Kinder sollen dann in der Villa spielen, schlafen, essen und lernen. Drei Kita-Gruppen mit Mädchen und Jungen ab drei Jahren sowie zwei Krippengruppen für die ganz Kleinen sind vorgesehen.

Neumanns Ziel: In genau einem Jahr will er die Villa, das Außengelände sowie die neue Bewegungshalle hinter dem historischen Gebäude fertig haben. Bis dahin sei noch viel zu tun, sagt er. Aber Zweifel, dass er den Termin nicht halten könnte, hat der vierfache Vater nicht.

Bewegungshalle wird 150 Quadratmeter groß

Ganz im Gegenteil: Neumann sprüht vor Tatendrang. Seitdem im Dezember die Baugenehmigung der Stadt da ist, darf er das Außengelände gestalten, Elektriker und Heizungsbauer beauftragen. In den kommenden drei Monaten will er den Bauantrag für die kleine Sporthalle stellen, für die es schon detaillierte Zeichnungen gibt. Sie wird 150 Quadratmeter groß, kann auf 300 Quadratmeter erweitert werden, bekommt ein Pultdach mit einer maximalen Höhe von 5,50 Metern sowie einen überdachten Durchgang zur Villa.

So soll die Bewegungshalle hinter der Villa aussehen. Sie wird mit einem Gang an das Gebäude angebunden. Quelle: privat

Seit vergangenem Sommer ist das Gebäude aus der Gründerzeit, das über Jahrzehnte den Eindruck eines Spukschlosses vermittelte, hinter einem Gerüst und unter Planen verschwunden. „Wir haben die Fassade gesandstrahlt, die Kellerdecke neu gemacht und all jene Dinge erledigt, die im Rahmen des Denkmalschutzes möglich waren“, sagt Neumann. Davon zeugen die runderneuerten Verzierungen an Decken und Wänden, die den Prunk des späten 19. Jahrhunderts widerspiegeln. Viele davon befinden sich noch hinter transparenten Planen – welch einzigartige Kulisse sie für die künftige Kita darstellen, wird aber schon jetzt deutlich.

Bauschutt kommt in die neue Auffahrt

500 Kubikmeter Bauschutt haben Neumanns Arbeiter in den vergangenen Monaten aus der Villa geholt. Weggeworfen wird davon nur ein Bruchteil. In den zurückliegenden Tagen hat die Firma Behre aus Lehrte den Schutt geschreddert, er soll nun in die neue Zufahrt von der Iltener Straße eingebaut werden. Das Wäldchen nördlich der Villa hat Neumann unterdessen radikal durchforsten lassen. Büsche und kleinere Bäume sind gerodet, die 30 größten, die unter die Baumschutzsatzung fallen, blieben stehen.

Investor Rolf Neumann freut sich, dass nun die Baugenehmigung für die weiteren Arbeiten in der Villa da ist. Das Bild zeigt ihn im künftigen Treppenhaus, in dem auch ein Aufzug eingebaut wird. Quelle: Achim Gückel

Dort, wo nun nur noch die dicken Bäume stehen, will Neumann das kleine, aber feine Baugebiet erschließen, durch dessen Vermarktung er einen mittleren sechsstelligen Betrag hereinholen will. Das Geld soll einen Teil der Kosten decken, die die Sanierung der Villa und die Einrichtung der Kita verschlingen. Nach Abzug der Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sowie aller Zuschüsse für die Kita investiert er noch 3,5 Millionen Euro, rechnet Neumann vor. Dass er die Baugrundstücke nicht loswerden könnte, hält er für abwegig. „Ich habe da schon einige Anfragen von Interessenten“, sagt er. Dabei sei das politische Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans für das Areal noch nicht einmal abgeschlossen.

Sanierung der Villa war ein Wunschtraum

Dass sich dieser Aufwand lohnt, steht für Neumann außer Frage. Die Villa Nordstern zu sanieren sei für ihn schon lange ein Wunschtraum gewesen, hatte er früher einmal gesagt. Im Sommer 2018 hatte Neumann das Gebäude dem vormaligen Besitzer abgekauft, der daran nur das Notwendigste gemacht hatte.

Der Kampf um das Personal: Die neue Kita braucht mehr als 20 Kräfte Wo auch immer ein neuer Kindergarten entsteht, das Problem ist überall das gleiche: Erzieherinnen und Erzieher sind Mangelware. Wer in diesem Beruf tätig ist, kann sich seinen Arbeitgeber quasi aussuchen – und die Kita in der Villa Nordstern benötigt mehr als 20 Kräfte, um in vollem Umfang arbeiten zu können. Das Personal zu besorgen ist Aufgabe des Lehrter SV, denn der größte Sportverein der Stadt wird das Haus anmieten und betreiben. Investor Rolf Neumann meint aber, dass die Probleme auf dem Personalmarkt möglicherweise für die Nordstern-Kita gar nicht gelten. „Fünf oder sechs Erzieherinnen haben schon jetzt bei mir angefragt, ob sie dort anfangen können“, berichtet er. Offenbar locke das Konzept der Sport- und Natur-Kita im historischen Gebäude mit Bewegungshalle und riesigem, teils mit Wald bestandenen Freigelände. „Stellenanzeigen werden wir wohl erst mal nicht schalten“, sagt Neumann optimistisch.

Viele Lehrter waren damals über diesen Verkauf erfreut. Denn schon 2014 hatten rund 4000 Bürgerinnen und Bürger eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Villa unterzeichnet. Zuvor hatte die Stadt immer wieder versucht, auf den früheren Eigentümer Druck zu machen, er möge das Gebäude sanieren oder verkaufen. Sie hatte keinen Erfolg.

Ein Aushängeschild für die Stadt

Nun sieht es aus, als dauere es nur noch ein Jahr, bis Lehrte mehrere Gründe zur Freude hat – den Anblick der sanierten Villa Nordstern, die Eröffnung eines weiteren, dringend benötigten Kindergartens sowie ein ungewöhnliches Aushängeschild für die Stadt.

Von Achim Gückel