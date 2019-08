Lehrte

Die Idee ist eigentlich ganz schlicht. Man lade die Mädchen und Jungen aus den Lehrter Kindergärten ein, lasse sie einen Vormittag lang Fußball spielen und bringe sie auf diese Weise dem Sport und dem Vereinsleben näher. Doch so schnell erklärt, wie diese Aktion ist, so verblüffend erfolgreich ist sie auch. Der FC Lehrte hat mit seinem Kindergarten-Cup schon wiederholt einen Volltreffer gelandet – und mit der Aktion jetzt sogar den mit 1500 Euro dotierten Großen Stern des Sports in Bronze der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen gewonnen.

Nathalie und Andreas Hildebrandt sind die Erfinder und Organisatoren des Kindergarten-Cups beim FC Lehrte. Beide waren sichtlich gerührt, als Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank, sie bei der feierlichen Preisübergabe nach vorn bat und sie für „beispielhaftes gesellschaftliches Engagement“ lobte. Der Preis werde jetzt auch ein Ansporn sein, sagte Andreas Hildebrandt. Und seine Ehefrau Nathalie fügte hinzu, dass man bereits erste Schritte gemacht habe, die Aktion auch auf Grundschulen und die unteren Klassenstufen der weiterführenden Schulen in Lehrte auszuweiten. „Wir haben schon gute Resonanz erhalten“, sagte sie.

Sieben Vereine bewerben sich um die Sterne

Sieben Vereine aus Lehrte, Sehnde und Laatzen hatten sich bei der Volksbank um die drei zu vergebenen Sterne des Sports in Bronze beworben. Darunter waren unter anderem der Schützenverein Ilten für die Integration der Big Band Ahlten, die TSG Ahlten für die Weiterentwicklung des Sportangebots in seiner 700 Köpfe zählenden Kinderabteilung und der TVE Sehnde für das Projekt „Wahre Freundschaft“, bei dem ein querschnittsgelähmtes Vereinsmitglied von Sportlern unterstützt wird.

Platz zwei gibt es für die jungen Sportassistenten vom TSV Arpke. Quelle: Achim Gückel

Den zweiten Platz und damit den Mittleren Stern des Sports in Bronze sowie 1000 Euro Preisgeld gab es aber für das Projekt „Sportabzeichentag mit Grundschulen“ des TSV Arpke, der damit Kinder in Immensen und Arpke in Bewegung brachte. Darüber hinaus versehen im Arpker Verein bereits Zwölf- bis 14-Jährige den Job eines Sportassistenten und übernähmen damit schon früh Verantwortung, wie es Böckmann ausdrückte.

Für den SV Yurdumspor Lehrte nimmt der Integrationsbeauftragte des Vereins, Dirk Ewert (Mitte), den Preis entgegen. Quelle: Achim Gückel

Den Kleinen Stern des Sports in Bronze sowie 500 Euro Preisgeld gab es für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit des SV Yurdumspor. Der Verein bietet Menschen mit Migrationshintergrund Fußball, Basketball und Kampfsport an und gebe damit wertvolle Hilfe zur Integration.

„Alle Teilnehmer sind auch Gewinner“

Die Sterne des Sports sind eine gemeinschaftliche Aktion des Deutschen Olympischen Sportbunds sowie der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Finanziert werden die Preisgelder aus den Erträgen des Gewinnsparens. Der Kindergarten-Cup des FC Lehrte ist nun auch beim Wettbewerb um den Großen Stern des Sports in Silber auf Landesebene dabei. Nächste Stufe wäre dann die Bundesebene. Böckmann betonte aber bei der Preisübergabe, dass „alle Teilnehmer auch Gewinner sind“.

Von Achim Gückel