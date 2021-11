Lehrte

Der Stadt Lehrte steht eine schwierige Debatte über das angemessene Gedenken der Opfer von Krieg, Flucht, Vertreibung, Verfolgung und Terror bevor. Das ist am Sonntag am Rand der offiziellen Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Matthäuskirche deutlich geworden. Lehrtes DRK-Vorsitzender Achim Rüter forderte dort eine „breite Diskussion in der Stadtgesellschaft“ zu dem Thema, in der ausdrücklich auch nicht christliche Gruppen eingebunden werden müssten. Bürgermeister Frank Prüße (CDU) hatte zuvor einen Kranz vor dem Bauzaun des maroden und einsturzgefährdeten Mahnmals an der Masch niedergelegt.

Rüter hatte schon vor drei Jahren erstmals zum Nachdenken darüber angeregt, ob die altehrwürdige Gedenkfeier zum Volkstrauertag noch zeitgemäß sei. Er hatte gefordert, dass auch Menschen oder Gruppen zu Wort kommen müssten, die Terror, Verfolgung, Flucht und Gewalt persönlich erfahren mussten. Damit meinte er insbesondere Flüchtlinge, die in Lehrte leben.

DRK-Chef: 40 Prozent der Bevölkerung sind ausgeschlossen

Jetzt nahmt der DRK-Chef einen neuen Anlauf in der Sache. Er hoffe auf einen „breiten Konsens für eine Neuorientierung“ der Feier. Denn bislang handele es sich dabei auch nur um eine rein christliche Veranstaltung. Das sehe er sehr kritisch, betonte Rüter. Denn damit schließe man 40 Prozent der Lehrter Gesellschaft aus, die entweder nicht in der Kirche seien oder einer anderen Religion angehörten.

Das Ehrenmal an der Masch ist einsturzgefährdet. Aus den Fugen sprießen Wildkräuter, das Areal ist zur Sicherheit eingezäunt. Quelle: Achim Gückel

Hintergrund der nun aufkommenden Diskussion ist auch die verheerende Situation des Mahnmals an der Masch. Statiker haben festgestellt, dass das Gemäuer nicht mehr standfest ist, Kraut schießt aus den Ritzen zwischen den Steinen. Der Bauzaun soll Unfällen vorbeugen. Die 50.000 Euro, die Lehrte für eine Sanierung des Denkmals aufbringen wollte, reichen nach Ansicht von Experten auf keinen Fall aus. Mittlerweile ist von 125.000 Euro die Rede. Lehrtes Kulturpolitiker haben im September beschlossen, dieses Geld vorerst nicht auszugeben und völlig neu über das Thema nachzudenken.

Prüße hielt am Sonntagmittag seine kurze Rede also vor dem wenig würdevollen Hintergrund eines baufälligen Mahnmals. Er erinnerte daran, dass man am Volkstrauertag nicht nur der Toten der Weltkriege gedenke, sondern aller Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung. Er schloss dabei ausdrücklich die Opfer von Terrorismus, Antisemitismus und Rassismus, aber auch die bei Auslandseinsätzen getöteten Bundeswehrsoldaten mit ein. Es sei die Pflicht eines jeden, im Zeichen der Hoffnung zu leben und Verantwortung für den Frieden zu übernehmen.

Wegen Corona nehmen nur wenige Gäste an der Gedenkfeier teil. Quelle: Achim Gückel

Der Bürgermeister betonte anschließend in kleinem Kreis aber auch, dass er stark davon ausgehe, im kommenden Jahr zum Volkstrauertag nicht wieder vor einem Bauzaun stehend zu sprechen. Unter anderem setzt die Stadtverwaltung jetzt darauf, dass sie eine Neugestaltung des Mahnmals in einen deutlich größeren Rahmen gießen kann. Prüße hatte schon im September angeregt, ein mögliches neues Denkmal als Baustein einer grundlegenden Neugestaltung des Areals an der Matthäuskirche zu sehen. Darin müsse auch der Marktplatz einbezogen werden, und man müsse „Räume schaffen, wo man sich trifft“, hatte das Stadtoberhaupt gesagt.

Stadt hofft auf Fördergeld vom Bund

Um all das zu finanzieren, will die Stadt ein Förderprogramm des Bundes anzapfen. Es trägt den Titel „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und ist mit 90 Millionen Euro ausgestattet. Einzelne Vorhaben können daraus mit 200.000 bis 5 Millionen Euro gefördert werden. Den Antrag auf Aufnahme in das Programm hat die Stadt bereits abgegeben. Ob und wann sie den Zuschlag erhält, ist laut Sprecherin Lilian Appel aber noch unklar.

Im Kulturausschuss des Rates soll die Debatte über das angemessene Gedenken und den Charakter eines sanierten oder ganz neuen Mahnmals noch in diesem Jahr beginnen. SPD-Ratsherr Reent Stade sicherte zu, die Bitte Rüters nach einer breit angelegten Diskussion dort vorzutragen. Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz hatte im September bereits angeregt, sich Gedanken über einen zentralen Gedenkort zu machen, der nicht nur der Gefallenen der Weltkriege, sondern aller Opfer von Krieg, Vertreibung, Flucht, Unterdrückung, Verfolgung und Gewalt erinnere.

