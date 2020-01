Lehrte

Auf dem Wertstoffsammelplatz am Lehrter Westring ist anscheinend keine Besserung in Sicht. Immer wieder laden Einwohner dort bergeweise ihren Müll ab – und zwar vor, neben und sogar hinter den Containern. „Da wird wirklich jede Nische genutzt, in die noch was reinpasst“, schimpft SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann, die das Müll-Chaos am Westring regelmäßig fotografiert und dokumentiert.

Erst kürzlich hat sie dort wieder unschöne Situationen beobachtet. Leute führen mittlerweile sogar mit dem Auto rückwärts an die Container heran und kippen ihren Unrat dann direkt davor ab“, berichtet Laube-Hoffmann. Andere stellten alte Kleidung und Hausmüll gleich tütenweise ab. Sogar Kartons mit Herbstlaub und alten Büchern hat die Ratsfrau auf der Werstoffinsel kürzlich entdeckt. In der Vergangenheit ist sie dort auch schon auf alte Autoreifen und Elektrogeräte gestoßen.

Sogar hinter den Containern liegen Altkleider und Mülltüten herum. Quelle: privat

Müllsünder geben patzige Antworten

Wenn sie Müllsünder angesprochen habe, hätte sie obendrein noch patzige Antworten bekommen. Laube-Hoffmann ist entrüstet, dass sich auf dem Wertstoffsammelplatz viele nicht an die Regeln halten. „Und das, obwohl dort doch ein Schild des Abfallunternehmens Aha steht“, betont die Ratsfrau.

Auf dem Schild sind nicht nur die Zeiten (Montag bis Sonnabend von 7 bis 19 Uhr) vermerkt, zu denen Glas in die Container geworfen werden darf. Es steht dort auch, dass Papier, Pappe und Kartonagen zerkleinert in die Container gehören und es verboten ist, diese und sonstige Abfälle neben die Container zu stellen. „Zuwiderhandlungen werden mit Geldbußen von bis zu 5000 Euro geahndet“, ist auf dem Schild ebenfalls zu lesen. Viele Bürger halten sich aber dennoch nicht an die Vorgaben. Laube-Hoffmann vermutet, dass sie mitunter das Schild gar nicht sehen, weil es auf dem Wertstoffplatz nicht sofort ins Auge fällt.

Das Schild von Aha gibt die Regeln zur Müllentsorgung klar vor - viele halten sich aber trotzdem nicht daran. Quelle: privat

„Das Schild ist hinten links in der Ecke angebracht – es müsste gleich am Eingang platziert werden“, meint Laube-Hoffmann. Sie vermutet allerdings, dass viele Müllsünder selbst ein Verbotsschild nicht abschreckt. Es gebe Menschen, die viel zu bequem seien und zudem keinerlei Unrechtsbewusstsein hätten. „Die stehen dann vor den vollen Containern und denken gar nicht daran, ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen“, erklärt die Lehrterin.

Viele Anregungen, keine Besserung

Immerhin werden die Container auf der Wertstoffinsel am Westring dreimal in der Woche geleert, das sei schon öfter als es auf anderen Sammelplätzen der Fall sei, meint Laube-Hoffmann. Besserung sei dennoch nicht in Sicht. Auch Schriftwechsel mit der Stadt und Aha sowie Ortstermine mit Aha-Vertretern, der Stadtverwaltung und verärgerten Anwohnern hätten nichts gebracht. Anregungen, wie der Missstand zu beheben sei, hatte es seinerzeit viele gegeben. Eine Kameraüberwachung des Platzes ist laut Aha aber rechtlich fragwürdig. Einen Zaun mit Tor um das Gelände zu ziehen und morgens und abends dort auf- und abzuschließen funktioniere aus Kostengründen nicht.

Damit der Sammelplatz am Westring nicht im Müll versinkt, fordert Laube-Hoffmann nun, dass sich dort endlich etwas tut. Die Stadtverwaltung müsse sich dringend ein Konzept überlegen. „Vielleicht machen eine eigene Projektgruppe, regelmäßige Kontrollen oder eine Werbekampagne zur korrekten Müllentsorgung Sinn“, meint die Sozialdemokratin. Am wichtigsten sei es jedoch, dass sich etwas im Bewusstsein der Menschen ändere. „Es muss etwas in den Köpfen passieren“, betont Laube-Hoffmann.

