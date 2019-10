Lehrte

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt vom 13. bis 15. Dezember laufen beim Lehrter Stadtmarketing derzeit auf Hochtouren. Und nach Auskunft von Geschäftsführerin Sonja Truffel zeichnet sich wieder ein „buntes, auch kulturelles Programm in und vor der Kirche ab“. Ein Höhepunkt werde das Adventskonzert der Lehrter Chöre am Sonntag sein, aber auch kleinere musikalische Aufführungen in der Kirche und Auftritte zwischen den Verkaufsständen sollen weihnachtliche Stimmung schaffen.

Noch besteht die Möglichkeit, sich am Weihnachtsmarkt zu beteiligen. Vereine und Organisationen, Kindergärten, Schulen, Standbetreiber und Hobbykünstler können sich beim Stadtmarketing mit ihren Angeboten melden. Getränke- und Speisenstände sind zwar bereits in ausreichender Anzahl vorhanden. Stände mit Weihnachtsschmuck, Obst, Tannengrün, Gestecken und auch ein Stand mit Fischbrötchen sowie eine Fischräucherei würden das Angebot weiter bereichern, sagt Truffel. Auch ein Fahrgeschäft für Kinder werde noch gesucht.

Ehrenamtliche Helfer für Auf- und Abbau gesucht

Ehrenamtliche Helfer insbesondere für den Aufbau am Donnerstag und Freitag und den Abbau am Montag seien ebenfalls gern gesehen. Für die Adventskalenderverlosung nehme man schon jetzt gern Sachpreise und Gutscheine entgegen. Truffel ist unter Telefon (05132) 505135 sowie per E-Mail an sonja.truffel@lehrte de. erreichbar. Auch der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Udo Gallowski, steht unter der Mobilnummer (0177) 6001919 sowie der E-Mail-Adresse udo.gallowski@gmx.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

Von Achim Gückel