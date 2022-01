Lehrte

„Es sieht traurig aus, wenn Leute hier den Weg entlang gehen“, sagt Vural Bayindir, der für „Wir für Lehrte“ im Lehrter Stadtrat sitzt. Er ist für einen Spaziergang von seinem Haus zum Hohnhorstpark gekommen. Normalerweise sei hier großer Betrieb, viele Familien kämen mit ihren Kindern und Hunden, um am Rande von Lehrte ruhige Stunden zu genießen.

Doch die Attraktivität des Parks habe abgenommen, bedauert Bayindir. Es gebe mittlerweile zahlreiche kahle Stellen und Plätze, auf denen Bäume gestutzt oder gar entfernt wurden. Diese Leerflächen prägten seit einiger Zeit das Bild des Erholungsgebietes. Der Park habe an Attraktivität verloren und verwahrlose zusehends.

Kritik an der Stadt

Diesen Zustand möchten Bayindir und die Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“ nicht weiter hinnehmen. Sie werfen der Stadt in dieser Sache Versagen vor. „Jahrelang hat man sich nicht richtig um den Park gekümmert“, meint der 37-Jährige. Die Wählergemeinschaft will das ändern und wird nun selbst aktiv. Gemeinsam mit einem Lehrter Unternehmen und mithilfe von tatkräftigen Schülerinnen und Schülern wollen sie in diesem Jahr Dutzende neue Bäume auf den verwaisten Flächen anpflanzen.

Neben der Verschönerung der Parkanlage, die für mehr Attraktivität sorgen würde, käme das Pflanzen neuer Bäume auch dem Umweltschutz zu Gute, meint Ratsherr Bayindir.

Vural Bayindir zeigt Stellen im Park, die verwahrlost wirken und an denen es marode und kranke Bäume gibt. Quelle: Niklas Borm

Klimaschutz ist der Wählergemeinschaft ein wichtiges Anliegen. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der erkrankten Bäume in Lehrte zugenommen, im Park seien einige entfernt worden. „Es sind einige Bäume kaputt gegangen“, sagt Vural Bayindir. Nun sei es an der Zeit, mit dem Pflanzen neuer Exemplare „Prophylaxe für die Natur und den Stadtpark zu leisten“. Er hält es dabei auch für wichtig, marode Bäume rechtzeitig zu entfernen und zu ersetzen.

Flächen hinter Kleingartenkolonie bieten Platz

„Wir müssen jetzt irgendwo anfangen. Hier haben wir die freien Flächen und den Platz“, sagt er über einen Standort am Lehrter See. Gedacht waren die Wiesen als Ausweichflächen für den Kleingartenverein, der von seinem Gelände an der Manskestraße in diesen Bereich umziehen musste. Doch es zeichne sich seinen Angaben zufolge immer deutlicher ab, dass an der Verpachtung der Kleingartenparzellen ein geringeres Interesse bestehe als angenommen. Die Flächen blieben leer und verwahrlosten, meint der Ratsherr.

Auch so eine Fläche am Lehrter See könnte künftig bepflanzt werden, meint Ratsherr Vural Bayindir. Quelle: Niklas Borm

Selbst um die Finanzierung der Pflanzungen muss sich die Stadt keine Sorgen machen. Die Wählergemeinschaft ist selbst aktiv geworden und hat bei Lehrter Unternehmen für ihr Anliegen geworben. Die Immobilienfirma von Sebastian Fesser habe sich bereits bereit erklärt, bei der Finanzierung zu unterstützen, sagt Bayindir. Geschäftsführer Fesser habe sich sofort für das Projekt begeistert. „Er übernimmt die Kosten für Bäume, die wir hier pflanzen möchten.“

Für die Pflanzungen im Stadtpark ist die Stadt Lehrte zuständig. Ohne das Einverständnis des zuständigen Fachdienstes kann kein Baum gepflanzt werden. Denn schließlich müssen die Anlagen auch von der Stadt gepflegt werden. Bayindir möchte daher mit seiner Fraktion nun auf den Umweltausschuss zugehen und das Vorhaben in einem Antrag in der nächsten Ratssitzung einbringen.

„Großer Enthusiasmus bei den Schülerinnen und Schülern“

Und selbst für die praktischen Arbeiten hat sich der Lehrter Politiker schon Unterstützung geholt. Laut Bayindir stehen dafür Lehrter Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern bereits in den Startlöchern. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) sowie die Realschule Lehrte hätten bereits ihre Mithilfe beim Pflanzen zugesichert. „Wir haben bewusst Schulen eingeladen, deren Schülerinnen und Schüler in der Vergangenheit schon bei Fridays for Future mitgemacht haben“, erklärt Bayindir. Es gebe da einen großen Enthusiasmus, meint der Ratsherr.

