Lehrte

Bei der Kommunalwahl am 12. September nächsten Jahres werden wieder die Mitglieder des Lehrter Rats sowie der Ortsräte in den Dörfern bestimmt. Die Wähler machen das erneut in zwei Wahlbereichen – in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen.

Entscheidend für die Einteilung der Wahlbereiche ist die Anzahl der dort lebenden Menschen. In der Kernstadt sind das laut städtischem Melderegister 23.736, in den Ortsteilen Ahlten, Aligse, Arpke, Hämelerwald, Immensen, Kolshorn, Röddensen, Sievershausen und Steinwedel zusammen 21.985. Diese Abweichung liegt im gesetzlich zulässigen Rahmen. Die Einteilung war auch bei den jüngsten Kommunalwahlen so vorgenommen worden.

Rat bleibt bei seiner derzeitigen Größe

Der Rat hat außerdem beschlossen, dass er an seiner derzeitigen Stärke von 40 Mandatsträgern plus Bürgermeister nichts ändert. Am 12. September 2021 werden die Wahlberechtigten in Lehrte nicht nur aufgefordert sein, die Ratsmitglieder zu bestimmen, sondern auch die Mitglieder der Ortsräte. Darüber hinaus kommt es zur Wahl des Regionsparlaments sowie des Regionspräsidenten.

Lehrtes Bürgermeister wird nicht neu bestimmt. Die letzte Wahl des Stadtoberhaupts gab es im Juni 2019. Damals löste Frank Prüße ( CDU) den Amtsinhaber Klaus Sidortschuk ( SPD) ab. Prüßes Amtszeit dauert bis 2026.

Von Achim Gückel