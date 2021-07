Hämelerwald

Ferienspaß im Wald: Das versprechen die Niedersächsischen Landesforsten Lehrter Kindern, die in den Sommerferien zu Hause bleiben. Die Waldpädagogen bieten Waldtage mit vielen Aktionen an. Für Grundschulkinder gibt es Angebote im Hämelerwald, für die es noch freie Plätze gibt. Für Erstklässler konzipiert ist die Aktion am Freitag, 27. August, für Zweitklässler ein Ausflug am Montag, 30. August, und für Dritt- und Viertklässler der Termin am Mittwoch, 1. September, dem letzten Ferientag. Die Kinder sind dabei jeweils sechs Stunden lang, von 9 bis 15 Uhr, mit den zertifizierten Waldpädagogen Birka Sodemann und Jörg Aumann vom Waldpädagogikzentrum Hannover-Hildesheim im Hämelerwald unterwegs.

Je nach Alter und Gruppengröße sind Aktionen wie ein Waldtier-Memory, Spiele zur Orientierung sowie Kreativangebote geplant. Die Teilnehmer können mit Naturfarben malen, Waldgeister aus Ton formen oder sich im Holzschnitzen versuchen. Zudem lernen die Kinder verschiedene Baumarten und Pflanzen wie Buche, Holunde und Klette kennen. Es bleibe aber auch noch genug Zeit, um Ideen und Wünsche der Kinder aufzugreifen und einfach Spaß an und in der Natur zu haben, sagt Sodemann.

Anmeldungen sind im Forstamt Fuhrberg unter Telefon (0 51 35) 92 97 20 möglich.

Von Oliver Kühn