Arpke

Keine bunte Party in Kostümen, keine lustigen Spiele, kein gemeinsames Büfett, kein gegenseitiges Schminken: In der Corona-Zeit müssen auch die Arpker Waldzwerge auf die übliche Faschingsparty verzichten. Doch etwas närrisches Treiben und ein wenig Schabernack gibt es bei ihnen in diesem Jahr dennoch. Wenn sich die Kinder aus der derzeitigen Notbetreuung des Waldkindergartens schon nicht selber verkleiden dürfen, dann wollen sie wenigstens die Bäume kostümieren.

Dafür haben die Familien der Kinder jetzt jede Menge Material gesammelt, das sonst oft achtlos im Müll gelandet wäre. Die Waldzwerge haben daraus lustige Gestalten gebastelt. An diesem Wochenende vor Rosenmontag sollen die bunten und skurrilen Werke den Wegesrand am Bauwagen der Waldzwerge schmücken.

Ein Faschingsgesicht aus alter Weihnachtsdeko. Quelle: privat

Mit den Figuren grüßen die Kinder nicht nur Hasen, Rehe, Eichhörnchen und Igel, sondern auch Spaziergänger und Jogger, die dort vorbeikommen. Ihre Faschingsparty wollen die Waldzwerge außerdem nachholen – und sich dafür dann auch wieder selbst verkleiden.

Von Katja Eggers