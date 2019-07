Steinwedel

An ihre Hochzeit in der Sehnder Kreuzkirche und die anschließende Feier können sich Waltraud und Heinz Schmidt aus Steinwedel noch bestens erinnern. Die Hochzeitsgesellschaft war groß, es spielte eine Kapelle, es wurde getanzt, und Blumenkinder durften auch nicht fehlen. Die kirchliche Trauung fand am 3. Juli 1959 statt. Das ist mittlerweile 60 Jahre her – und nun feiern die Schmidts ihre diamantene Hochzeit.

Das Foto zeigt das Brautpaar am 3. Juli 1959, dem Tag der kirchlichen Trauung. Quelle: Katja Eggers (Repro)

Weil das Paar für seine Feier in Sehnde seinerzeit keinen Saal bekam, wurden die Gäste kurzerhand mit dem Bus in ein Restaurant nach Lehrte gebracht. Waltraud und Heinz Schmidt wurden mit einem schwarzen Käfer von einem befreundeten Tankwart gefahren. Besonders war an diesem Tag aber nicht nur der fahrbare Untersatz des Hochzeitspaares. Auch das Kleid der Braut sorgte für Aufregung. „Das war nicht lang, sondern ging nur bis zum Knie – das fiel auf“, erinnert sich Waltraud Schmidt, geborene Kobbe, die schon damals sehr praktisch dachte. „Ich habe das Kleid dann später auch zum Tanzen angezogen“, berichtet die heute 82-Jährige.

Mit dem Petticoat auf dem Motorrad

Und getanzt haben sie und ihr Mann viel, am liebsten langsamen Walzer und Foxtrott. Kennengelernt haben sich die beiden beim Tanztee. Er forderte sie auf, aber der Tanz war schon vergeben. Beim nächsten Tanztee hatte Heinz mehr Glück – und ab dann tanzten beide nur noch gemeinsam. Zum Tanztee nach Hannover fuhr das Paar mit dem Motorrad, einer kleinen 150-er Bismarck. „Ich saß im Petticoat hintendrauf“, erinnert sich Waltraud heute und lacht.

Die gebürtige Ostpreußin ist einst mit ihrer Mutter und ihrer Großtante als Flüchtling nach Sehnde gekommen. Die gelernte Schneiderin arbeitete viele Jahre bei I.G. von der Linde in Hannover. Später, als das Paar bereits zusammen in Lehrte wohnte, wechselte sie zu Gardinen-Nordmeier am Sedanplatz. Als 1961 Sohn Thomas geboren wurde, konnte Waltraud Schmidt an der heimischen Nähmaschine nähen.

Sie näht, er malt

Heinz Schmidt ist derweil ein Ur-Lehrter und in der Kernstadt geboren, zur Schule gegangen und aufgewachsen. Er arbeitete erst als Maler, ging aber später zur Post, wo er unter anderem als Briefträger, Fahrer und zuletzt im Innendienst am Postschalter und an der Kasse in Burgdorf im Einsatz war.

1973 bauten die Schmidts ihr Haus in Steinwedel, wo sie auch heute noch leben. Früher haben sie in ihrer Freizeit nicht nur gern getanzt, er spielte zudem Fußball, Faustball und Tischtennis. Sie näht heute immer noch gern, er ist 83 Jahre und hat mittlerweile das Malen für sich entdeckt. Gemeinsam geht das Paar noch immer gern auf Reisen – mit dem Wohnmobil führt die Fahrt zum Beispiel nach Kroatien. Auf der heimischen Terrasse und in ihrem idyllischen Garten fühlen sich die beiden aber mindestens genauso wohl.

„Immer wieder in die Arme genommen und vertragen“

Wie sie es geschafft haben, so lange Seite an Seite als Paar zu bestehen? „Wir haben uns auch mal gestritten“, sagt Heinz Schmidt, „aber dann haben wir uns in den Arme genommen und wieder vertragen.“

Von Katja Eggers