Lehrte

Ein Protestmarsch rings um das Klinikgebäude, flatternde Fahnen und klare Forderungen: Am dritten Tag des Tarifkonflikts zwischen der Gewerkschaft Verdi und den öffentlichen Arbeitgebern hat es in der Region Hannover Arbeitsniederlegungen in Kliniken gegeben. Auch Mitarbeiter des Lehrter Krankenhauses waren dabei. Die Notversorgung in der Klinik war allerdings gesichert.

„Wir haben den Früh- und den Spätdienst in Lehrte zum Streik aufgerufen, insgesamt sind dem 40 bis 50 Leute gefolgt“, sagt Dunja Borges, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats im Klinikum Region Hannover (KRH). Das sei angesichts von insgesamt 450 Mitarbeitern an der Manskestraße eine ordentliche Beteiligung. Anstatt sich vor die Tür des Klinikums zu stellen, habe man einen Protestmarsch um den Gebäudekomplex unternommen. In der Mensa des Hauses gebe es dann unter anderem Informationen und Diskussionsrunden.

Oben die Mitarbeiter, unten der Rettungswagen: Die Notversorgung im Lehrter Krankenhaus bleibt auch während des Warnstreiks gewährleistet. Quelle: privat

Verdi fordert von den Arbeitgebern eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro zusätzlich im Monat. Für die Kliniken müsse außerdem ein verbindlicher und bedarfsgerechter Personalstandard her. Borges, die selbst in Lehrte unter den Warnstreikenden war, sprach auch von einem aktuell „erheblichen Frust unter den Klinikmitarbeitern“. Denn diese warteten noch immer auf die vom Bund versprochene Einmalzahlung von 1500 Euro pro Person als Anerkennung für die enormen Leistungen in der Corona-Krise. Noch immer sei unklar, wer das Geld bezahle, monierte die Gewerkschafterin. „Zu Beginn der Krise waren wir acht Wochen lang die Helden, jetzt ist davon nicht sehr viel übrig.“

Von Achim Gückel