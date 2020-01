Lehrte

Erste Warnstreiks der Logistikbranche in der Region Hannover: Betroffen waren mehrere Unternehmen im Lehrter Stadtgebiet. Am Mittwochabend kam es zu einem größeren Warnstreik beim Depot von DPD sowie bei Hellmann Logistics an der Europastraße. Bereits zu Beginn der Woche hatten Mitarbeiter bei der Niederlassung des Automobillogistikers CAT in Aligse befristet ihre Arbeit niedergelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte im Rahmen des Tarifstreits in der Branche dazu aufgerufen.

Nachtschicht nahezu lahmgelegt

In der Nachtschicht bei DPD und Hellmann hätten rund 80 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit niedergelegt, sagt Christoph Feldmann, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Das sei eine größere Beteiligung, als man erwartet habe. Als Folge des Streiks seien die zwei Logistikzentren am Lehrter Stadtrand weitgehend lahmgelegt gewesen. „Da ist einiges an Paketen liegengeblieben“, sagt Feldmann. Etwa 60 Streikende hätten sich kurz nach Beginn der Nachtschicht gegen 19 Uhr vor den Toren der zwei Unternehmen versammelt.

Quelle: Florian Petrow

Hintergrund der Warnstreiks unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ ist die derzeitige Tarifauseinandersetzung in der Logistikbranche. Verdi fordert unter anderem eine Steigerung des Entgelts um 6,5 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat sowie die Zusammenlegung der Tarifverträge von Arbeitern und Angestellten. Die Arbeitgebervertreter lehnen dieses ab und haben in einer Verhandlungsrunde am 23. Januar Steigerungen des Entgelts von 1,5 bis 2 Prozent vorgeschlagen. Das sei „enttäuschend“, meint der Verdi-Verhandlungsführer Thomas Warner. Die Unternehmen wehrten sich gegen eine Modernisierung des Tarifvertrags. Feldmann nennt die Bezahlung in der Logistikbranche schlichtweg „Armutslöhne“.

Weitere Warnstreiks geplant

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 6. Februar soll es zu weiteren Warnstreiks in der Region Hannover kommen, heißt es seitens der Gewerkschaft. Unter anderem könnten davon die Logistiker wie UPS und Nagel, aber auch erneut mehrere in Lehrte ansässige Firmen betroffen sein.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel