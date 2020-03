Lehrte

Wer viel denken muss, braucht einen klaren Kopf. Und um den zu behalten, hilft das Trinken von viel Wasser. Die Kinder und Jugendlichen am Gymnasium Lehrte haben dabei jetzt zwei ziemlich robuste Helfer – große Wasserspender mit einem Fassungsvermögen von bis zu 220 Litern. Die Schülerfirma des Gymnasiums hat das Duo angeschafft und dabei Hilfe von Sponsoren bekommen. Diese finanzierten 7000 der insgesamt für den Kauf benötigten 9300 Euro. Den Rest gab die Schülerfirma selbst dazu.

Bei der Anschaffung der Wasserspender handelt es sich um ein Folgeprojekt einer Aktion vom September vergangenen Jahres. Damals erhielten alle neuen Fünftklässler der Schule Trinkflaschen. Jetzt können sie diese an den Wasserspendern, die im Unterstufengebäude an der Friedrichstraße sowie im Sek-II-Trakt am Kurt-Hirschfeld-Forum stehen, mit frischem Wasser auffüllen. Dabei bieten sie sogar Wählerischen etwas – nämlich Wasser in den Varianten still, medium und classic.

Schüler, Sponsoren und Lehrer treffen sich zur Inbetriebnahme der beiden Wasserspender am Gymnasium. Quelle: Achim Gückel

Der Aufwand, den die Schülerfirma mit Lehrer Ralph Grobmann an der Spitze betreibt, hat einen ernsthaften Hintergrund. Man wolle den „ökologischen Gedanken in die Schule einbringen und Plastikmüll vermeiden“, sagte Grobmann bei der offiziellen Inbetriebnahme der Wasserspender. Denn wer seine Mehrweg-Trinkflasche mit Wasser aus dem Spender auffülle, brauche keine Wegwerf-Trinkbehälter mehr. „Das ist der nächste Schritt zu Nachhaltigkeit“, sagte auch Schulleiterin Silke Brandes und betonte, dass die Schüler nun stets „genug Wasser haben, um das Hirn in Gang zu bringen“.

Der größte Zuschuss kommt vom Förderverein

Den größten Zuschuss für die Wasserspender erhielt die Schülerfirma mit 2500 Euro vom Förderverein des Gymnasiums. Die Volksbank gab aus den Erlösen des Gewinnsparens 2000 Euro, die Stadtwerke Lehrte 1500 Euro, die Lehrter Bädergesellschaft 500 Euro, und ebenfalls 500 Euro stammen aus dem Preisgeld eines Börsenplanspiels, an dem Schüler teilgenommen hatten.

Von Achim Gückel