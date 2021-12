Lehrte

Es ist Tradition in der Stadt Lehrte: Stets an einem Freitag im Januar versammeln sich im Kurt-Hirschfeld-Forum rund 350 Repräsentanten des lokalen öffentlichen Lebens zum Neujahrsempfang. Der Bürgermeister blickt auf das abgelaufene Jahr zurück, es gibt Speisen und Getränke sowie eine Spendensammlung für den guten Zweck. Doch diese Tradition wird es Anfang 2022 zum zweiten Mal hintereinander nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie und der Ansteckungsgefahr fällt das Treffen aus. Das hat Bürgermeister Frank Prüße jetzt im Rat der Stadt mitgeteilt.

Zudem will dass Stadtoberhaupt die sogenannten repräsentativen Besuche vorerst einschränken, also die Einsätze der stellvertretenden Bürgermeister in der Kernstadt bei Ehejubiläen oder runden Geburtstagen. Ein entsprechender Hinweis werde jetzt auch an die Ortsbürgermeister in den Dörfern gehen. Das Risiko von Anstecklungen sei derzeit zu hoch.

Von Achim Gückel