Die Corona-Pandemie zwingt auch die Karnevalsgesellschaft SOS in die Knie. Sowohl die öffentliche Prinzenproklamation am 14. November als auch die drei Prunksitzungen im nächsten Frühjahr fallen aus. Der beliebte Kinderkarneval findet ebenfalls nicht statt. Denn die Karnevalisten sehen sich angesichts des Teil-Lockdowns und der steigenden Anzahl an Infizierten schweren Herzens gezwungen, alle öffentlichen Veranstaltungen der nunmehr 63. Kampagne abzusagen. Das haben sie am Dienstag offiziell mitgeteilt.

Lange habe der Elferrat mit sich gerungen, doch letztendlich habe keine andere Möglichkeit bestanden, als alles abzusagen, heißt es in einem von SOS-Pressesprecher Winfried Schulze versandten Schreiben. „Die Gesundheit unserer aktiven Mitglieder und die unserer Mitbürger ist uns sehr wichtig, da müssen Spaß und Geselligkeit in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen zurückstehen", betont Präsidentin Meike Brünker. Auch viele Aktive hätten Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus, meint Schulze.

Kinderkarneval ist der Höhepunkt für die Jüngsten

Leid tut ihm das vor allem für die Jüngsten im Verein. Der jährliche Kinderkarneval mit kleinen Programmeinlagen gehöre für den Nachwuchs zu den Höhepunkten des Jahres. Eigentlich würden die Jüngsten – etwa die Mini-Funkenmariechen und die Jugend-Prinzengarde – längst mitten in den Proben stecken. Denn schon nach den Sommerferien begännen stets die Proben für das neue Programm. „Das Einstudierte vor Publikum auf großer Bühne zu zeigen, ist für viele etwas ganz Besonderes“, sagt Schulze.

Mit ihrem selbst gestalteten Programm aus Tanz, Gesang, Comedy und Büttenreden hatte die SOS-Karnevalsgesellschaft bei ihren öffentlichen Veranstaltungen sonst regelmäßig bis zu 300 Gäste in den Saal des Hotels Fricke in Sievershausen gelockt. Es wurde stets auch viel getanzt. Bis zur Proklamation bestand im Ort unter allen Eingeweihten immer größte Geheimhaltungspflicht über das neue Prinzenpaar. Im Corona-Jahr wird es all das nun nicht geben. „Niemand ist glücklich über diese Situation, aber wir können es nun mal nicht ändern“, sagt Schulze. Dass eine Kampagne ins Wasser fällt, sei seit der Gründung der Karnevalssparte im TSV Sievershausen im Jahr 1957 jedoch noch nie vorgekommen.

Narren denken über Sommerkarneval nach

Dem mehr als 200 Mitglieder starken Verein brechen durch die abgesagten Veranstaltungen zudem etliche Einnahmen weg. Die Narren blicken jedoch optimistisch in die Zukunft. Möglicherweise werde im nächsten Jahr ein Sommerkarneval veranstaltet, ähnlich wie es ihn bereits zum 50-jährigen Bestehen der Karnevalsgesellschaft gegeben hatte. „Aber das ist alles noch nicht spruchreif“, betont Schulze.

Seit 1957 feiert Sievershausen Karneval Bereits mehr als 60 Jahren wird in Sievershausen Karneval gefeiert – was für norddeutsche Verhältnisse eine absolute Besonderheit ist. 1957 hatten Musiker des Spielmannszuges im TSV Sievershausen ihre Idee umgesetzt, das jährliche TSV-Vergnügen in Form einer Karnevalssitzung zu feiern. Zu dieser Zeit ahnte niemand, dass sich daraus mit der Karnevalsgesellschaft SOS ( Sievershausen ohne Sorgen) einmal eine eigene Sparte des Sportvereines entwickeln würde. Heute zählt die SOS Karnevalsgesellschaft mehr als 200 Mitglieder, von denen etwa 111 aktiv im Programmen mitwirken. Auch viele Kinder und Jugendliche lassen sich von der Arbeit der Karnevalsgesellschaft begeistern und sind das ganze Jahr über in den einzelnen Korporationen mit dabei. Dieses gelte es nun für die erst in einem Jahr beginnende 64. Karnevalskampagne aufrecht zu erhalten, meint Pressesprecher Winfried Schulze.

So ganz ausfallen soll die 63. Sievershäuser Narrenzeit dann aber doch nicht. Zumindest wird sie unter einem Motto stehen, das pünktlich am 11. November um 11.11 Uhr auf der Homepage der SOS Karnevalsgesellschaft unter sos-karneval.de bekanntgegeben wird. Außerdem sei der Elferrat „fest entschlossen – abhängig von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen und den behördlichen Verfügungen –, den Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft zumindest die eine oder andere interne Veranstaltung anzubieten“, heißt es in dem Schreiben des Vereins. Vorstellbar seien etwa eine Wanderung im Harz oder in der näheren Umgebung, um das Miteinander in der laufenden Kampagne zu fördern.

