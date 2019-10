Ahlten

Das Flötenorchester Rhythm and Flutes der Schützengesellschaft Ahlten denkt schon an Weihnachten. Am Sonnabend, 14. Dezember, wird es ab 19 Uhr in der Markuskirche in Lehrte ein Weihnachtskonzert geben, um die Gäste auf eine besinnliche Zeit einzustimmen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat bereits begonnen.

Zu diesem Konzert hat sich das Flötenorchester unter der Leitung von Dorothee Brandes wieder musikalische Gäste eingeladen. Dadurch gelingt es dem Ensemble, eine Kombination aus Orchestermusik und anderen musikalischen Highlights darzubieten. Dazu haben die Ahltener Musiker ein neues Programm einstudiert, das unter anderem eine musikalische Reise in andere Länder und verschiedene Epochen umfasst und mit deutschen wie internationalen Weihnachtsliedern abgerundet wird. Durch das Programm führt erneut Radiomoderator Lars Cohrs.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

Eintrittskarten für das Konzert von Rhythm and Flutes in der Markuskirche gibt es bei der Volksbank in Ahlten, im HAZ/NP-Ticketshops an der Zuckerpassage in Lehrte sowie an der Marktstraße in Burgdorf.Sie kosten 12 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Außerdem sind die Tickets online unter tickets.haz.de zu haben. Der Einlass zum Konzert startet 45 Minuten vor Beginn der Darbietungen. Da die Markuskirche von allen Sitzplätzen aus eine gute Sicht auf das Orchester bietet, gibt es keine nummerierten Sitze, teilen die Veranstalter mit.

