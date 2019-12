Lehrte

Wenn Klaus-Dieter Abert zum Lehrter Weihnachtsmarkt geht, erkennt ihn in der Regel niemand. Alle sehen nur den Weihnachtsmann: Mit langem roten Mantel, weißem Rauschebart, roter Zipfelmütze und weißen Handschuhen gibt der Lehrter ihn seit fast 20 Jahren. „Sogar meine Kumpel laufen dann an mir vorbei, ohne mich zu erkennen“, sagt Abert und lacht.

Das anfängliche dünne Billig-Filzkostüm hat er längst gegen einen mollig warmen Mantel mit Kunstfellkragen getauscht. Die Stiefel stammen noch aus seiner Zeit als aktiver Biker. Eine weiße Perücke gehört zum Outfit eigentlich ebenfalls dazu. „ Aber die setzte ich nie auf, weil die Mütze dann nicht mehr drauf passt und alles verrutscht“, sagt Abert und zuppelt seinen Rauschebart zurecht.

Am Anfang noch mit Engel

Anfangs ist er noch mit einem Engel an seiner Seite unterwegs gewesen. Seit der Engel umgezogen ist, tritt Abert solo auf. Sein großer Jutesack ist dann eigentlich eher Deko, denn Süßigkeiten, Apfelsinen und Äpfel zieht der 70-Jährige im Bollerwagen hinter sich her. Bei Wind und Wetter dreht er an allen drei Weihnachtsmarkttagen erst eine Runde über den Marktplatz und stellt sich dann unter einen Pavillon und wartet auf die Kinder.

„Manche sind schüchtern und verstecken sich erstmal hinter Mama und Papa, aber die meisten haben keine Scheu und kommen gleich auf mich zu“, berichtet Abert. Ganz wenige würden auch mal in Tränen ausbrechen. „Da konnte ich früher immer meinen Engel vorschicken, jetzt gebe ich die Süßigkeiten den Eltern, und die geben sie dann an die Kinder weiter“, erklärt der Weihnachtsmann.

Auch der Weihnachtsmann bekommt Geschenke

Viele Kinder hätten zudem einen Wunschzettel dabei. Bei den Mädchen stehen Barbie-Puppen ganz oben, die Jungs hätten gern Lego, Flugzeuge und Playmobil. „Eigentlich haben sich die Wünsche in all den Jahren gar nicht groß verändert“, meint Abert. Mitunter haben die Kinder aber auch Geschenke für den Weihnachtsmann dabei. Abert hat schon Schokolade, Marzipanbrote und einen Zwerg aus einem Überraschungsei bekommen.

An drei kleine Mädchen kann er sich noch ganz genau erinnern. Sie fragten, wie der Weihnachtsmann denn nach Lehrte gekommen sei. Als Abert erklärte, dass er mangels Schnee mit dem Schlitten hergeflogen sei und das Gefährt samt Rentieren jetzt hinter der Kirche stehe, ging der Nachwuchs nachgucken – und kehrte enttäuscht vom Gotteshaus zurück. „Ich sagte dann spontan, dass ich Schlitten und Rentiere mit Goldstaub unsichtbar gezaubert hätte – da haben die Mädchen genickt und waren zufrieden“, sagt Abert augenzwinkernd.

Enger Draht zu den Wichteln

Als Weihnachtsmann muss er schlagfertig sein. Als aus Versehen beim Weihnachtsmarkt sein Handy klingelte, erfand Abert spontan eine Geschichte. „Ich habe dann so getan, als ob mich gerade die Wichtel angerufen haben, die nicht wissen, welche Geschenke sie einpacken sollen“, erzählt er. Der Umgang mit den Kindern ist es, den Abert an seiner Tätigkeit denn auch so liebt.

Ursprünglich wollte er gar kein Weihnachtsmann sein

Ursprünglich wollte er den Job als Weihnachtsmann eigentlich gar nicht machen. Seinen ersten Einsatz hatte er, als der Weihnachtsmarkt noch an der Burgdorfer Straße über die Bühne ging. „Der damalige Weihnachtsmann fiel aus, und der Vorsitzende unseres Kleingartenvereins hat einfach gesagt, dass ich das jetzt mache – da bin ich gar nicht gefragt worden“, erinnert sich Abert kopfschüttelnd. In der Kleingartenkolonie Edelweiß ist er jahrelang als Weihnachtsmann aufgetreten, die Erfahrung war also vorhanden. Seine Auftritte auf dem Lehrter Weihnachtsmarkt bereiteten ihm aber so viel Spaß, dass er bis heute dabei geblieben ist.

