Der Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche am dritten Adventswochenende ist stets ein Veranstaltungshöhepunkt in der Adventszeit in Lehrte. In den vergangenen Jahren organisierte das Stadtmarketing Lehrte, gemeinsam mit Marktbeschickern, Kunsthandwerkern, Vereinen und Organisationen stets ein umfangreiches Programm – und Hunderte Gäste erschienen. Doch wegen der steigenden Covid-19-Infektionszahlen haben der Stadtmarketingverein Lehrte und die Stadt den Weihnachtsmarkt 2020 nun endgültig abgesagt.

So schön war der Lehrter Weihnachtsmarkt 2019

In den vergangenen Jahren hatten Stadt und Stadtmarketing gemeinsam mit Lehrter Vereinen und Organisationen stets ein buntes Veranstaltungsprogramm mit Konzerten, Märchenlesungen und Ausstellungen auf die Beine gestellt. Die Besucher kamen an Imbissbuden und Glühweinständen zusammen und genossen die vorweihnachtliche Stimmung. In diesem Jahr ist jedoch alles anders: Die engen Gassen zwischen den Marktständen und größere Menschenansammlungen stellen ein erhöhtes Infektionsrisiko dar. Dieses im Griff zu behalten und entsprechende Hygienekonzepte zu entwickeln, erscheint dem Stadtmarketing als unmöglich.

Man wolle kein Risiko eingehen, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin beim Lehrter Stadtmarketing. Einen offiziellen Beschluss des Vereins zu dem Thema gebe es allerdings noch nicht, schränkt sie ein. Denn wegen Corona habe man derzeit sogar Probleme, eine Vorstandssitzung einzuberufen. „Wir konnten noch keine Vorstandssitzung organisieren, aber es sind sich eigentlich alle einig“, sagt Truffel.

Aktion zum Start der Weihnachtsbeleuchtung

Eine kleine Alternative zum großen Weihnachtsmarkt soll den Lehrtern trotzdem geboten werden. Beim Stadtmarketing denkt man derzeit über mehrere kleine, punktuelle Veranstaltungen Ende November nach. „Wir überlegen, etwas zum Start der Weihnachtsbeleuchtung zu machen, das müssen wir allerdings noch mit der Region Hannover abstimmen“, sagt Truffel. Wichtig sei es aber, keine größeren Menschenansammlungen zuzulassen. Der traditionelle Lichterglanz in der Innenstadt im Advent solle aber auf jeden Fall für ein bisschen weihnachtliche Stimmung sorgen.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben bereits viele Veranstalter ihre Weihnachtsmärkte abgesagt, darunter der Stadtmarketingverein Burgdorf und der Verschönerungsverein Aligse sowie die Kirchengemeinde in Sievershausen.

