Aligse

Großveranstaltungen sind noch bis Ende Oktober untersagt. Und niemand kann derzeit genau sagen, wie es danach mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie weitergeht. Aus diesem Grund ist schon jetzt der erste Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet abgesagt worden. Und zwar jener in Aligse, der wegen seiner Vielfältigkeit und Stimmung weit über das Dorf hinaus beliebt ist und der seit vielen Jahren schon stets am Freitag vor dem ersten Advent den Reigen der vorweihnachtlichen Feiern im Lehrter Stadtgebiet einläutet.

Man habe sich in der jüngsten Vorstandssitzung „nach reiflicher Überlegung und Abwägung“ übereinstimmend dazu durchgerungen, die 27. Auflage des dreitägigen Marktes abzusagen, schreibt Vorsitzender Carsten Borsum in einer Mitteilung. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen. „Aber wir können auch mit größter Anstrengung die Sicherheitsauflagen nicht sicherstellen.“

Aligser wollen einen Weihnachtsbaum aufstellen

Doch ganz ohne vorweihnachtliche Aktion soll die Adventszeit nicht an Aligse vorüber ziehen, betont Borsum. Man wolle „als Zeichen der Hoffnung und Ausdruck der Beständigkeit in diesen bewegten Zeiten“ wenigstens einen Weihnachtsbaum aufstellen. Darüber hinaus habe der Verein schon jetzt mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt 2021 begonnen. Wer dabei mithelfen will, kann sich bei Borsum unter Telefon (05132) 8309905 melden, sagt der Vorsitzende. Noch würden fleißige Helfer gesucht.

Borsum betont auch, dass die im vergangenen Dezember beim Aligser Weihnachtsmarkt erwirtschafteten Erlöse noch in diesem Jahr an hilfsbedürftige Vereine oder Organisationen gespendet werden sollen. Das letzte Wort darüber werde aber erst in der Jahreshauptversammlung gesprochen. Diese war im Frühjahr wegen Corona verschoben worden und soll nun im September nachgeholt werden.

Von Achim Gückel