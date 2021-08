Lehrte

Corona hat in den vergangenen 17 Monaten dazu geführt, dass auch in Lehrte jedes größere Fest abgesagt werden musste. Doch das ist nun (zumindest vorerst) vorbei. Das für Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. August, geplante Weinfest auf dem Rathausplatz wird wie geplant über die Bühne gehen – obwohl es zwischenzeitlich nach einer Absage der beliebten Sause mit den edlen Tropfen ausgesehen hatte. „Jetzt steht fest, dass wir feiern können“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings in Lehrte und Hauptorganisatorin des Weinfests: „Das bringt wieder ein Stück Normalität in die Stadt zurück.“

Die Vorbereitungen für das Weinfest laufen bereits seit Monaten. Doch die seit einigen Wochen steigende Corona-Inzidenz in der Region Hannover brachte zuletzt alles wieder ins Wanken. Weil die Kennzahl zwischenzeitlich oberhalb der Marke von 35 neu Infizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner lag, drohte eine Absage der dreitägigen Feier.

Inzidenz ist in der Region wieder leicht gesunken

Laut den bis vor rund einer Woche gültigen Bestimmungen wären bei einer derart hohen Inzidenz nur noch maximal 250 Besucher zulässig gewesen, und die hätten strikt an ihren Tischen sitzen bleiben müssen. „Und wenn die Leute aufstehen, wären sogar nur 100 erlaubt gewesen, so hätten wir das Fest nicht machen können“, beschreibt Truffel.

Doch dieses Szenario wird nicht eintreten. Denn mittlerweile liegt die Inzidenz in der Region Hannover bei 26,5 (Stand vom 2. August). Zudem hatte die Regionsverwaltung in der vergangenen Woche keine neuen, strengeren Verfügungen erlassen, sondern den Städten und Gemeinden ausdrücklich Handlungsspielraum überlassen. In der Stadt Lehrte hatte der Inzidenzwert in den vergangenen Wochen die kritische Marke von 35 nicht überschritten. Am Dienstag wurde er mit 22,2 angegeben.

Zaun um das Gelände und nur ein Zugang

Lehrte darf also sein Weinfest feiern, das aber nur unter strengen Corona-Auflagen. Das Festgelände vor dem Rathausplatz wird eingezäunt. Der einzige Ein- und Ausgang ist an der kleinen Freitreppe im Bereich der Bahnhofstraße, gegenüber dem Sedanplatz. Besucherinnen und Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein und das auch nachweisen können. Laut Truffel werden am Eingang Registrierungen per Luca-App und Corona-Warn-App möglich sein. Auf dem eingezäunten Rathausplatz brauchen die Gäste dann keine Schutzmasken zu tragen.

Lesen Sie auch: Warum 2020 sogar das alternative Mini-Weinfest abgesagt wurde

Lesen Sie auch: So war das Lehrter Weinfest 2019

Bei den Winzern, die drei Tage lang ihre feinen Tropfen anbieten, gibt es laut Truffel nur eine Veränderung. Das Weingut Lambertushof aus Rheinhessen wird erstmals seit vielen Jahren nicht dabei sein – allerdings nicht wegen Corona, sondern laut Truffel aus privaten Gründen. Mit von der Partie sind aber wieder die Weingüter Borst und Mündlein aus Franken, Seitz-Schreiner aus der Pfalz sowie Sauerwein und Albert Schwaab von der Mosel.

Das 34. Lehrter Weinfest startet am Freitag, 6. August, um 18 Uhr und ist dann bis Mitternacht geöffnet. Am Sonnabend, 7. August, wird von 17 Uhr bis Mitternacht gefeiert, am Sonntag, 8. August, von 12 bis 19 Uhr. Der traditionelle Winzerbrunch am Sonntag muss wegen der Corona-Bestimmungen ausfallen. Musik von Discjockey Walter Nebel wird es aber ebenso geben wie den Weinpass, auf dem die Gäste an den Ständen der Winzer Stempel sammeln und dann an einer Preisverlosung teilnehmen können.

Von Achim Gückel