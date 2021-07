Lehrte

Die Zahl der in Lehrte verübten Straftaten ist 2020 auf den niedrigsten Wert seit fast zehn Jahren gesunken. Wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, die das Lehrter Kommissariat jetzt vorgelegt hat, sank die Zahl der registrierten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um gut 13 Prozent auf 3026 Taten. Zuletzt hatte der Wert 2011 darunter gelegen – mit 3020 Taten. Der abnehmende Trend schlägt sich auch in allen einzelnen Bereichen der Statistik nieder.

Tim Bergforth, Ermittlungsführer des Kriminalermittlungsdienstes, führt das auf die Corona-Pandemie zurück. „Die Folgen der fortwährenden Pandemie werden auch im Kriminalitätsgeschehen deutlich“, sagt er. So sei das öffentliche Leben eingeschränkt, und die Menschen müssten sich an zusätzliche gesetzliche Vorgaben halten.

Zahl der Körperverletzungen in Lehrte sinkt um ein Drittel

Die Zahl der Tatverdächtigen ist ebenfalls im Vorjahresvergleich gesunken, um 204 Verdächtige auf 1481. Rund 65 Prozent aller Straftaten konnte die Polizei aufklären. Besonders positiv wirkte sich die Pandemie offenbar auf sogenannte Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Stalking aus: Für 2020 verzeichnete die Polizei 459 Taten, rund 20 Prozent weniger als 2019. Darunter nahm die Anzahl der Körperverletzungen sogar um rund ein Drittel ab, von 416 auf 288 Fälle. Wegen der Kontaktbeschränkungen sinke im öffentlichen Raum das Konfliktpotenzial, erklärt Bergforth diese Entwicklungen.

Die sogenannte häusliche Gewalt, also zwischen Eheleuten, in Familien oder unter Lebenspartnern, nahm von 144 Fällen 2019 auf 123 im Folgejahr ab. Der während der Pandemie befürchtete Anstieg könne in Lehrte „nicht festgestellt werden“, sagt Bergforth. Allerdings sei der Polizei die Dunkelziffer und deren Entwicklung nicht bekannt.

Polizei: Einbrüche durch Corona weniger attraktiv

Außerdem wurden laut Statistik knapp 15 Prozent weniger einfache und schwere Diebstähle in Lehrte verübt. Insgesamt zählte die Polizei noch 880 Delikte, 149 weniger als im Vorjahr. „Auch das ist mit den pandemiebedingten Einschränkungen, vor allem im Einzelhandel und der Gastronomie, zu begründen“, erläutert Bergforth. Weil viele Betriebe geschlossen waren, seien Einbrüche nicht attraktiv gewesen.

Für die sinkende Zahl an Wohnungseinbrüchen nennt der Ermittlungsführer einen umgekehrten Grund. Wegen Corona seien die Menschen häufiger zu Hause gewesen, sagt Bergforth. „Das führte dazu, dass Täter kaum Möglichkeiten fanden, in Häuser und Wohnungen einzusteigen.“ So gab es 2019 gab es 53 Wohnungseinbrüche, 2020 nur noch 43.

Drogenhandel in Lehrte vor allem mit Cannabis

Die Betäubungsmittelkriminalität ist der Statistik zufolge ebenfalls zurückgegangen: Demnach handelten Menschen 2020 nur in 170 Fällen statt zuvor in 212 Fällen mit Rauschgift. Allerdings, sagt Bergforth, seien Betäubungsmitteldelikte „Kontrolldelikte“: Weil die Polizei vor allem die Einhaltung der Corona-Verordnung überwachen musste, sei sie an den einschlägigen Orten weniger präsent gewesen und habe vor allem weniger einfache sogenannte Besitzverstöße kontrolliert. Die meisten erfassten Drogenverstöße bezogen sich laut Berghoff auf Cannabisprodukte. Amphetamine, Heroin und Kokain hätten eine untergeordnete Rolle gespielt.

Fälle mit Sachbeschädigung und Betrug sinken weniger stark

Kinder und Jugendliche waren zudem seltener an Taten beteiligt. Die Polizei erfasste 156 Fälle mit minderjährigen Täterinnen und Tätern, 29 weniger als 2019. Auch waren nur noch an gut 5 Prozent aller Straftaten Minderjährige beteiligt – in der Statistik, die bis 2016 zurückgeht, lag der Anteil zuvor stets zwischen 6,9 und 9,1 Prozent.

Weniger stark ist dagegen die Zahl der Sachbeschädigungen gesunken: Hier erfasste die Polizei 312 Taten, sieben weniger als im Vorjahr. Nur ein Viertel aller Taten konnte die Polizei aufklären, zuvor war ihr das noch bei einem knappen Drittel der Fälle gelungen. Um knapp 3 Prozent sank die Zahl der Betrugsdelikte, von 722 auf 702.

