Sievershausen

Die Serie von Einbrüchen in Firmenfahrzeuge reißt nicht ab. In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte in Sievershausen einen Transporter Fiat Ducato geknackt, der in der Straße Tiefenriede abgestellt war. Wie die Diebe das angestellt haben, ist bislang noch ungeklärt. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben die Täter aus dem Fahrzeug Werkzeug im Wert von rund 5500 Euro gestohlen. Der Diebstahl muss sich demnach zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Sonnabendmorgen, 8.30 Uhr, zugetragen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Erst in der vergangenen Woche haben Unbekannte in Immensen ebenfallseinen Fiat Ducato aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 6000 Euro gestohlen. In der Woche davor waren zwei Fahrzeuge in Hämelerwald und Immensen betroffen, hier lag der Gesamtschaden bei mehr als 10.000 Euro.

Von Oliver Kühn