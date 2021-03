Lehrte

Illegal entsorgter Müll, überquellende Papiercontainer, Abfall in Büschen: Immer wieder sind solche Dinge Anlass für Schlagzeilen in Lehrte. Die Mehrheitsgruppe im Rat (SPD, Grüne und Die Linke) nimmt das nun zum Anlass für eine Forderung nach einem neuen Wertstoffhof in Lehrte. Die Stadt möge einen geeigneten Standort ermitteln und Gespräche mit der Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) aufnehmen.

Lehrte hatte bis zum Jahr 2008 einen Wertstoffhof an der Industriestraße. Er war damals von der Region im Zuge von Rationalisierungen geschlossen worden. Seither fahren viele Lehrterinnen und Lehrter zum Wertstoffhof am Borsigring in Sehnde, wenn sie Abfall, Bauschutt, Elektrogeräte oder Sperrmüll loswerden wollen.

Immer mehr Kartonagen und Plastik

„Es wird zunehmend deutlich, dass in Lehrte ein wohnortnaher Wertstoffhof fehlt“, heißt es nun in dem Antrag von Rot-Grün-Rot. Nicht nur an den offiziellen Sammelstellen im Stadtgebiet werde immer mehr Abfall entsorgt. Die Mengen an Kartonagen, Styropor und Plastik seien durch den Onlinehandel gestiegen. Durch einen neuen, gut erreichbaren Wertstoffhof in der Kernstadt könne man erreichen, dass deutlich weniger Müll im öffentlichen Raum abgeladen werde, meint die Ratsmehrheit.

Sie räumt zwar ein, dass neue Wertstoffhöfe auch Kosten verursachen und zu einer Erhöhung der Abfallgebühren beitragen könnten. Doch derzeit entstünden für die Lehrter allein durch die Entsorgungsfahrten nach Sehnde an anderer Stelle Kosten. Dieser Aufwand sei auch aus Klima- und Umweltschutzgründen kritisch zu hinterfragen. Zudem entstehe der Aha auch durch die Beseitigung der Müllberge an den Wertstoffcontainern, etwa am Westring in Lehrte, erhöhter Aufwand. Der Betrieb eines Wertstoffhofs könne auch nicht teurer sein.

Debatte im Umweltausschuss

Das Ansinnen von SPD, Grünen und Die Linke steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Umweltausschusses am Dienstag, 9. März. Sie beginnt um 17 Uhr, findet als Videokonferenz statt, und Besucher können sich über die Homepage der Stadt (www.lehrte.de) virtuell in das politische Treffen begeben. Darin wird die Forderung von Rot-Grün-Rot vermutlich kontrovers debattiert. Von den Christdemokraten in Gestalt des CDU-Regionsfraktionschefs Bernward Schlossarek aus Lehrte kommen jedenfalls bereits kritische Anmerkungen.

Ein Wertstoffhof für Lehrte wäre zwar ein Gewinn, schreibt er in einer Mitteilung. Doch wer etwas in der Abfallpolitik bewegen wolle, brauche „einen langen Atem“. Faktoren wie Gerechtigkeit, Service, lange Wege im Umland, Rechtssicherheit sowie Gesetzesvorgaben prägten die Entscheidungen. Die Zukunftsfähigkeit von Aha hänge von gutem Service und stabilen Gebühren ab. Und deshalb habe der Abfallzweckverband unlängst den politischen Auftrag bekommen, ein Zukunftskonzept für moderne Abfallentsorgung zu entwickeln. Dabei werde es auch um die Wertstoffhöfe der Region, deren Größe, Lage, Erweiterungsmöglichkeiten sowie die Einzugsgebiete gehen.

Was muss der Wertstoffhof der Zukunft leisten?

„Wenn sich bei diesen Betrachtungen herausstellt, in Lehrte einen Wertstoffhof zu errichten, dann macht ein Neubau Sinn“, erklärt Schlossarek. Helene Herich, Sprecherin bei Aha, bestätigt den Auftrag an ihren Zweckverband, ein Zukunftskonzept zu entwickeln. Kernfrage dabei: Was muss ein Wertstoffhof im Jahr 2035 leisten? Noch sei man aber dabei, Grundlagen für die Planung zusammenzustellen. Standortfragen könnten in dem Konzept eine Rolle spielen. Ob und in welcher Form sie diskutiert werden, sei aber noch offen, sagt Herich.

Die CDU indessen, legt noch gegen den politischen Gegner in Lehrte nach. Die Idee von Rot-grün-rot, einen Wertstoffhof in Lehrte einzurichten, sei „schon erstaunlich“, meint Schlossarek: „Die Erkenntnis, dass ein Wertstoffhof in Lehrter sinnvoll wäre, hätte es 2006 gebraucht.“ Damals habe Rot-Grün in der Regionsversammlung für die Schließung der Sammelstelle gestimmt. „Durch politische Beschlüsse werden Dinge verändert und Einrichtungen geschlossen, und später fällt auf, dass es besser gewesen wäre, wenn man sie hätte“, meint der Christdemokrat und nennt in dem Zusammenhang auch die einst geschlossene Berufsschule.

Von Achim Gückel