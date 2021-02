Lehrte

Ihre Läden sind seit Monaten geschlossen, und vielen steht das Wasser mittlerweile bis zum Hals: Lehrtes Einzelhändler leiden unter dem Corona-Lockdown. Am Montagvormittag haben 13 von ihnen, alle aus dem Neuen Zentrum, mit pinkfarbenen Plakaten auf ihre äußerst prekäre Lage aufmerksam gemacht. Auch Mitarbeiter anderer Läden waren dabei. Aus Solidarität machten zudem Geschäfte mit, die im Lockdwon öffnen dürfen, wie etwa Optiker und Bäcker.

Der stille Protest dauerte nur wenige Minuten. Die pinken Plakate hängen aber weiterhin in den Schaufenstern aus, Fotos von der Aktion und den Läden werden im Internet gepostet und über die sozialen Medien verbreitet. Die Lehrter Geschäftsleute beteiligen sich damit an der bundesweiten Aktion „Wir gehen mit voran“, zu der die Initiative Freundschaftsdienst aufgerufen hat, um dem lokalen Handel Gehör zu verschaffen.

Händler fühlen sich von Politik allein gelassen

„Wir gehen mit voran für die zeitnahe Wiedereröffnung der Läden, für die Sicherung der Arbeitsplätze, für die Händler, Friseure, Künstler, Gastronomie und Veranstalter, die seit Monaten keine Einnahmen mehr haben“, heißt es auf den Plakaten. Mit dem Ziel, vor allem von der Politik wahrgenommen zu werden, sind zudem Forderungen verbunden. Die Einzelhändler wollen schnelle Hilfe durch Vorabzahlungen von Hilfsgeldern, unbürokratische Antrags- und Genehmigungsprozesse, faire und angemessene Ausgleichszahlungen und ein konkretes Szenario, wann und unter welchen Bedingungen der Einzelhandel wieder öffnen kann.

Pia Wäsch vom Modehaus Best Labels hat die Händler im Neuen Zentrum für die Aktion mobilisiert. Quelle: Katja Eggers

Die Stimmung unter den Lehrter Händlern ist angespannt. „Es ist eine Mischung aus Frust und Enttäuschung“, sagt Pia Wäsch vom Modehaus Best Labels. „Wir fühlen uns von der Politik allein gelassen – auch hier vor Ort“, erklärt sie. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hätte die Regierung versprochen, dass der Einzelhandel nicht noch einmal schließen müsse und jetzt werde versprochen, dass nicht verkaufte Ware abgeschrieben werden könne. „Alles falsche Versprechen“, meint Wäsch.

So können Lehrter den lokalen Handel unterstützen Lehrtes Einzelhändler wünschen sich im aktuellen Lockdown mehr Unterstützung durch ihre Kunden. Angebote, Ware telefonisch oder schriftlich zu bestellen und dann kontaktlos abzuholen oder sich frei Haus liefern zu lassen, seien im ersten Lockdown deutlich mehr genutzt worden als jetzt. „Die Bereitschaft, dem lokalen Handel zu helfen, war damals deutlich höher“, sagt Best-Labels-Chefin Pia Wäsch. Viele Kunden nutzten derzeit den Onlinehandel oder kauften ihre neue Kleidung mitunter auch in den großen Supermärkten. Mancher habe zudem jetzt auch weniger Geld zur Verfügung, etwa wegen Kurzarbeit Darüber hinaus gebe es weniger Anlässe, um sich neu einzukleiden. Denn Feste und Veranstaltungen seien ja weggebrochen. Nichtsdestotrotz würden sich Lehrtes Einzelhändler aber jederzeit über Einkäufe freuen. Auch Gutscheine seien eine gute Möglichkeit zur Unterstützung. Wäsch ruft daher ausdrücklich dazu auf, dem lokalen Handel zu helfen – „damit wir auch nächstes Jahr noch für unsere Kunden da sein können“.

In ihrem Lager staut sich derzeit die Winterware. „Lagerware ist nach einem halben Jahr nur noch die Hälfte Wert und muss abgeschrieben werden“, erklärt Wäsch. Wegen der Schließung wird sie die Artikel derzeit nicht los. „Obendrauf kommt jetzt schon die neue Ware, und die Rechnungen müssen bezahlt werden“, sagt die Einzelhändlerin.

Viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Im Dezember verzeichnete die Best-Labels-Chefin 40 Prozent Umsatzverlust, im Januar sind es nun 95 Prozent. Die Novemberhilfen galten lediglich für Hotels und Gastronomie, und das so dringend nötige Überbrückungsgeld kann noch gar nicht beantragt werden. Den ersten Kredit musste Wäsch schon im ersten Lockdown beantragen, nun steht vermutlich der zweite an. Ihre Mitarbeiter hat sie größtenteils in Kurzarbeit geschickt. „Aber nicht die Alleinerziehenden, die können sonst ja nicht mal ihre Miete zahlen“, berichtet Wäsch.

„Wir sind keine Corona-Leugner“

Auch Regina Rosenbaum vom benachbarten Bettenhaus Welge hat bereits einen Kredit beantragt. Ihr fehlen vor allem konkrete Zusagen und Lösungsvorschläge seitens der Politik. „Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es weitergeht, benötigen aber dringend Planungssicherheit“, sagt Rosenbaum. Sie betont aber auch, dass die Händler die aktuellen Corona-Maßnahmen nachvollziehen können und weiterhin mittragen werden. „Wir sind keine Corona-Leugner und auch keine Querdenker“, betont Rosenbaum. „Aber es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass der Einzelhandel überlebt.“

Von Katja Eggers