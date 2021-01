Lehrte

Es ist „ein Familiending“ und wird es wohl bleiben. Seit mehr als 40 Jahren kommt Wilhelmine Schneider-Mild jeden Sonnabend aus der Schachtsiedlung im Südwesten Lehrtes ins Alte Dorf. „Wir fahren hierher, egal ob es regnet oder schneit“, berichtet die 79-Jährige. Immer hat sie dabei ihre Tochter Moni im Schlepptau, meist auch Schwiegertochter Veronika Schneider und längst sogar die dreijährige Enkelin Helena. „Das ist Tradition bei uns.“ Daran ändert auch die Corona-Krise nichts.

Nicht nur vor Lübbes Gemüsestand stehen die Leute zeitweise in einer Schlange - alle mit Maske, die allermeisten diszipliniert mit ausreichend Sicherheitsabstand. Quelle: Lauber

Aber auch die Seniorin muss derzeit Abstriche machen. Normalerweise schließt sie den Wochenmarkteinkauf mit einem Drei-Generationen-Frühstück im Café am Markt ab. Wegen der Pandemie ist das zurzeit geschlossen, den schönen Frühstücksbrauch kriegt Corona aber trotzdem nicht kaputt. Moni Schneider-Mild hat Kaffee in der Thermoskanne dabei sowie frisches Gebäck dazu vom Marktbäcker. Das Picknick schmeckt auch im Stehen vor der offenen Heckklappe des Autos, nachdem Äpfel, Kohl, Eier, Möhren, Petersilienlaub, Paprika und Chicoree verstaut sind. Als Kulisse für das Familienfoto für die Zeitung wünscht sich Wilhelmine Schneider-Mild allerdings die prachtvolle Backsteingotikkulisse der Matthäuskirche. Dieses Ambiente ist schließlich die halbe Miete.

Sonnabend, 10.45 Uhr: An Lehrtes Marktstraße läuft die zweite Wochenmarkthalbzeit heute etwas verhalten. Mal bildet sich eine kurze Schlange vor einem der vier Gemüsehändler, mal dauert es beim Fleischer, beim Bäcker oder am Fischwagen einen Moment länger. Noch ist das Thermometer nicht in den Plusbereich geklettert. Unterm monochromen Grau des Januarhimmels wirkt der viele Asphalt zwischen den zehn geöffneten Ständen noch farbloser.

Keine Blumen, keine Textilien

Die ungemütlich großen Lücken auf dem Marktplatz sind der Pandemie geschuldet. Cord Voges und Heyko Oeser mit ihren Blumen fehlen seit Beginn des aktuellen Lockdowns. Dass mit ihnen „ausgerechnet die Farbtupfer fehlen“, bedauert Susanne Bethmann im Wagen mit den Tiroler Spezialitäten. Das stimmt, wenn man von der großen roten Rosenblüte auf dem verrammelten Verkaufswagen von Blumen Oeser einmal absieht. Zu Hause bleiben muss derzeit auch Textilienhändler Kurt Börsing, denn die Hygieneregeln für den Wochenmarkt lassen nur den Verkauf von Lebensmitteln zu. Für ihn sei die Nachfrage zu Corona-Zeiten indes eher größer als kleiner, sagt der Mann im Stand mit den griechischen Spezialitäten. „Bleiben Sie gesund“, so verabschiedet Hossein Rezaei jeden Kunden.

Blumen gibt es auf dem Wochenmarkt zurzeit nur als Dekor auf dem verrammelten Blumenwagen. Quelle: Lauber

„Die Leute fühlen sich im Moment draußen einfach wohler und sicherer“, sagt Michael Riebe. Er ist Prokurist der Attraktive Wochenmärkte GmbH, die insgesamt zehn Märkte betreibt. Der in Lehrte ist einer davon, aber die Beobachtung treffe auf alle Standorte zu. Wobei sich der Trend zum Wochenmarktbummel, so Riebe, auch schon vor der Pandemie ins Positive abgezeichnet habe.

Enge Gänge in vielen Geschäften

Die Behres sind Teil dieses Trends. Das Lehrter Ehepaar schlendert zwar nicht jeden Sonnabend, aber doch regelmäßig über den Wochenmarkt. Sie tun das einerseits wegen der Frische und der Qualität der Produkte, andererseits, um am Wochenende mal Abwechslung zum Sortiment des stationären Handels zu haben. Und während der Pandemie, weil sich jetzt der Einkauf an der frischen Luft besser anfühle. „Im Supermarkt kommt man sich in den Gängen oft zu nahe“, sagt auch Susanne Bethmann. Auch Wilhelmine Schneider-Mild, mit 79 Jahren Angehörige der viel beschworenen Risikogruppe, hält mangelnde Abstände in vielen Geschäften für einen wunden Punkt. „Mich wundert, dass das überhaupt erlaubt ist“, sagt sie.

Petra und Friedrich-Wilhelm Behre besuchen den Wochenmarkt in ihrem Wohnort Lehrte nicht jeden Sonnabend, jedoch ziemlich regelmäßig. Was sie anzieht? Die Abwechslung zum Sortiment des stationären Handels und frische Luft. Quelle: Lauber

Unsichtbar ist Corona natürlich auch auf Lehrtes Wochenmarkt nicht. Fast an jedem Stand klebt ein Pappschild mit weißer Hand auf rotem Stoppschild, das an die Pflicht erinnert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und mindestens anderthalb Meter Abstand zu halten. „Die Kunden halten sich sehr gut daran“, sagt Marktmeister Ralf Harder. „Wenn ich eine größere Schlange sehe, gucke ich schon mal, dass die Abstände stimmen. Man muss die Leute nur vernünftig ansprechen.“

Marktmeister Rolf Harder kam selbst schon als Kind her. „Ich nehme hier keine Polizeiaufgaben wahr“, aber er gibt freundliche Hinweise, wenn ein Kunde vergessen hat, die Maske zu tragen. Quelle: Lauber

Nur in einem Fall, während der ersten Corona-Welle, habe das mal gar nicht funktioniert. Da wollte ein Besucher aus dem Bundesland Bremen, wo auf den Wochenmärkten andere Regeln herrschten, partout die Maske nicht aufsetzen. „Wir konnten uns beim besten Willen nicht einig werden“, so Harder. Der Mann wurde nicht bedient und zog schließlich unverrichteter Dinge von dannen. „Das waren Anfangsprobleme“, sagt der Marktmeister, die seien längst die große Ausnahme.

Von Martin Lauber