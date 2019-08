Lehrte

Jetzt wird es ernst mit dem nächsten großen Bauprojekt der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft. Bis Ende 2022 will das Unternehmen, an dem die Stadt zu mehr als 80 Prozent beteiligt ist, auf dem früheren Gelände der Stadtwerke an der Manskestraße das Quartier am Stadtpark errichten lassen – mit 92 Wohnungen, Tief...