Lehrte

Die Lehrter Wohnungsbau ist auf Expansionskurs. Jetzt steigt die Gesellschaft erstmals in ein Projekt des betreuten Wohnens ein. Sie hat das Stadthaus Gloria-Park an der Burgdorfer Straße gekauft, in dem 20 der insgesamt 21 Wohnungen von Senioren mit Betreuungsbedarf genutzt werden. Auch vier Läden gehören zu dem im Jahr 2001 errichteten Gebäudeensemble, das fast 2100 Quadratmeter Mietfläche bietet und sich auf einem knapp 1600 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Burgdorfer Straße sowie der Mittelstraße im rückwärtigen Bereich erstreckt.

Einstieg in ein neues Geschäftsfeld

Frank Wersebe, Geschäftsführer der Lehrter Wohnungsbau, betont, dass der Ankauf des Stadthauses den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld sichere, welches in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werde. Auch im Quartier am Stadtpark, das ab 2020 auf dem ehemaligen Stadtwerkegelände an der Manskestraße entstehen soll, ist betreutes Wohnen geplant. Die Wohnungsbaugesellschaft ist eine 84-prozentige Tochter der Beteiligungsgesellschaft der Stadt.

Das Stadthaus Gloria-Park gehörte bisher dem Wohnungsunternehmen Semmelhaack in Elmshorn. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Wohnungen in dem Gebäudekomplex mit der markanten Fassade sind zwischen 40 und 93 Quadratmeter groß. Die Betreuung der Bewohner erledigt die Arbeiterwohlfahrt. Daran wird sich auch nach dem Ankauf durch die Lehrter Wohnungsbau nichts ändern. Noch sucht die Gesellschaft aber nach einem Mieter für einen 273 Quadratmeter großen Laden an der Frontseite.

Von Achim Gückel