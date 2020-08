Sievershausen

In der Nacht zum Montag ist auf der Autobahn 2 in der Nähe von Sievershausen ein Wolf von einem Auto erfasst worden und noch am Unfallort verendet. Nach Angaben der Autobahnpolizei Braunschweig spielte sich der Vorfall um 3.12 Uhr Uhr in Höhe des Streckenkilometers 196.5 ab – also einen knappen Kilometer östlich der Anschlussstelle Hämelerwald und damit nur wenige hundert Meter von der Ortschaft Sievershausen entfernt.

Der Wolf war nach Erkenntnissen der Polizei von der Nordseite der Autobahn gekommen und hatte die Fahrbahn in Richtung Hannover bereits überquert. Auf der Fahrbahn in Richtung Berlin wurde das Tier von einem Mercedes Benz erfasst und getötet. Der Wagen wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 35-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

Burgdorfer Holz: Wölfe reißen Schafe und ein Pony

Der Unfall auf der A2 ist ein weiterer Beweis dafür, dass Wölfe auch im östlichen Lehrter Stadtgebiet unterwegs sind und dort zumindest einzelne Tiere durchziehen. Ende Dezember 2019 waren am Burgdorfer Holz innerhalb kurzer Zeit acht Schafe Opfer zweier Wolfssangriffe geworden, Ende Juni war nördlich von Immensen ein Pony von nachweislich zwei Wölfen gerissen worden. Daraufhin bildeten Weidetierhaltern eine Initiative, um auf ihre Nöte aufmerksam zu machen.

Auf einer Weide nördlich von Immensen ist Ende Juni das Pony Caesar Opfer eines Wolfsangriffs geworden. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Im Bereich Arpke und Sievershausen hatte der Hämelerwalder Revierförster Lutz Petersen bereits Anfang 2017 einen durchziehenden Wolf fotografiert. Im Oktober 2018 war zwischen Uetze und Dollbergen ein männlicher Wolf überfahren worden, Anfang 2019 ein weiteres Tier bei Burgdorf-Ehlershausen. Auch aus dem Hainwald und dem Hämeler Wald hatte es in den vergangenen Jahren Meldungen über die Sichtung von Wölfen gegeben.

Von Achim Gückel