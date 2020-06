Immensen

Ein Biss in die Kehle, ein aufgerissener Bauchraum und Spuren weiterer Bissspuren an einem Hinterbein: In der Feldmark nördlich von Immensen ist es in der Nacht zum Donnerstag offenbar erneut zu einem Wolfsriss gekommen. Dabei wurde ein Minishetlandpony namens Cäsar getötet. Die Besitzerin des Tieres fand den Kadaver am Donnerstagmittag. Noch am Mittwochabend war Cäsar putzmunter über seine Wiese im Bereich faules Moor gelaufen.

Wolfsberater: „Es spricht einiges dafür, dass es ein Wolf war“

Schon am frühen Donenrstagnachmittag sah sich der Wolfsberater der Region Hannover, Thomas Behling aus Arpke, das tote Tier an. „Es spricht einiges dafür, dass es ein Wolf war“, sagt er. Letzte Gewissheit sollen nun die von ihm genommenen DNA-Proben geben, deren Ergebnis aber frühestens Ende nächster Woche vorliegen könnten.

Rund um Immersen schon mehrfach Wölfe gesichtet

Erst vor rund einem halben Jahr war es bei Immensen, nur etwa 1000 Meter von der Weide des nun getöteten Shetlandponys entfernt, zu bestätigten Wolfsrissen gekommen. Dabei wurden laut Behling mehrere Schafe getötet. Diese Vorfälle geschahen zwischen Weihnachten und Neujahr. Erst vor rund 14 Tagen waren bei Nienburg zwei Pferde durch Wölfe getötet worden.

In der Gegend nördlich von Immensen sowie im Bereich des Burgdorfer Holzes sind schon mehrfach Wölfe gesichtet worden. Vor mehreren Jahren hatte Lutz Petersen, Revierförster im Hämeler Wald und passionierter Fotograf, bei Arpke in Sievershausen einen Wolf entdeckt und gestochen scharfe Bilder von dem Tier gemacht.

In der Gegend nördlich von Immensen sowie im Bereich des Burgdorfer Holzes sind schon mehrfach Wölfe gesichtet worden. Quelle: Lutz Petersen

