Der bestätigte Wolfsriss nördlich von Immensen, bei dem zwei Wölfe ein Shetlandpony getötet haben, beschäftigt die Politik. Der CDU-Regionsabgeordnete Oliver Brandt hatte im Juli bei der Regionsverwaltung um eine Stellungnahme gebeten. Nun liegen ihm die Antworten vor.

Das Schreiben hat er auch der betroffenen Pferdebesitzerin Melanie Schaper, dem Vorsitzenden des Burgdorfer Pferdelandes Barthold Plass und Hans-Otto Thiele, dem Vorsitzenden der Jägerschaft Burgdorf, gezeigt. Alle drei und auch Brandt beurteilen die Antworten als „nicht von Sachkenntnis geprägt“ – so fasst der CDU-Politiker die Meinungen in einer Pressemitteilung zusammen.

Brandt : „Pferde und Fohlen müssen geschützt werden“

„Unserer Einschätzung nach ist die tierschutzgerechte Weidetierhaltung im Gebiet Burgdorfer Holz massiv gefährdet und gegebenenfalls in Zukunft unmöglich, wenn Wölfe das gemeinsame Jagen miteinander gelernt haben“, teilt Brandt weiter mit. Plass weist zudem auf die große finanzielle Belastung für Reiter und Landwirte hin, wenn Koppeln, die sich im Wald befinden oder weiter von Höfen gelegen sind, nicht mehr genutzt werden können. Thiele hält es für unmöglich, die Tiere nachts einzustallen. Koppeln und Weiden seien dafür zu weit von den Ställen entfernt.

Brandt fordert nun, dass Umweltminister Lies nach dem nächsten bestätigten Riss – und dieser wird nach Meinung des Politikers kommen – die „Entnahme des Rüden“ und damit also dessen Tötung aus besonderen Gründen wie Krankheit oder Sicherheit anweisen muss. Diese Maßnahme sei wichtig, damit die Wolfswelpen nicht das gemeinsame Jagen im Rudel vermittelt bekommen. „Die Pferde und vor allem die Fohlen müssen geschützt werden“, forderte Brandt.

Region sieht im Wolf keine Gefahr für Reiter

Auch Schaper hat mit den Antworten der Region gehadert. Die Pferdebesitzerin zweifelt die Zahlen an. Die Regionsverwaltung hatte in ihrem Antwortschreiben mitgeteilt, dass ihr regionsweit lediglich ein bestätigter Wolfsriss eines Pferdes aus dem Jahr 2019 im Gemeindegebiet der Stadt Neustadt bekannt sei. Schaper meint, dass es mehr Risse sein müssten, die Antwort dürfe nicht einfach auf die Region beschränkt werden. Ein nicht nachweisbarer Wolfsriss könne auf eine falsche DNA oder eine zu spät genommene Rissprobe zurückzuführen sein.

Die Ansicht der Region, dass der Wolf keine besondere Gefahr für Reiter darstelle, da er ihnen erfahrungsgemäß ausweiche und Pferde auch nicht zu den üblichen Beutetieren des Wolfes gehörten, teilt Schaper ebenfalls nicht. Die bisherigen Risse hätten bereits gezeigt, dass Pferde sehr wohl auf dem Speiseplan des Wolfes stehen. Pferde seien zudem Fluchttiere und könnten in der Nähe von Wölfen ausbrechen und dabei schwere Unfälle verursachen, auch eine Herde biete keinen Schutz. Reiter seien bei Ausritten gefährdet, da ihre Pferde schon bei bloßer Witterung des Wolfes unkontrollierbar reagierten, meint Schaper.

Pferdebesitzerin hält Zahlen für geschönt

Die Pferdebesitzerin hält die Zahlen der Region zu Nutztierrissen in den vergangenen fünf Jahren zudem für „sehr unbefriedigend“ und „geschönt“. Die offizielle Rissliste der Jägerschaft Burgdorf sehe ganz anders aus. Laut der Verwaltung haben Wölfe in der Region Hannover in der Zeit von 2015 bis 2020 nachweisbar insgesamt 53 Schafe, neun Rinder und zwei Pferde, darunter jenes von Schaper, getötet.

Schaper macht aber noch auf etwas ganz anderes aufmerksam: „Was die Weidetierhalter viel mehr beängstigt, ist die Tatsache, dass die Elterntiere ihr Wissen weitergeben und in einigen Wochen mit den Jungtieren auf Jagd gehen werden.“

