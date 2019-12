Lehrte

In der Lehrter Bahnhofsmission ist am Donnerstag ein typisch deutsches Weihnachtsessen auf die Tische gekommen: Mitglieder des SV Yurdumspor Lehrte haben dort Gänsekeule, Rotkohl und Klöße an Bedürftige ausgegeben.

Bei der Aktion hat der Fußballverein mit zwei Unternehmen aus Lehrte kooperiert: Die Firma Dönmez Sondermaschinen finanzierte das Essen, zubereitet wurden die Speisen im Restaurant Friedrichs Essen und Trinken. Zum Nachtisch gab es süßen Weihnachtsstollen sowie Apfel- und Kirschkuchen. „Den hat meine Frau extra gebacken“, sagte Yurdumspor-Chef Yetis Özdemir.

Mehr als 20 Gäste lassen es sich schmecken

Um bedürftigen Menschen vor Weihnachten eine Freude zu machen, hat der Verein auch in diesem Jahr das Essen wieder kostenlos an die Gäste ausgegeben. In der weihnachtlich dekorierten Bahnhofsmission ließen es sich mehr als 20 Menschen schmecken. „Lecker“, sagte etwa Orhan Muharremi. Auch Martina Holtheuer begrüßte die Aktion ausdrücklich. „Mein Arbeitslosengeld reicht vorne und hinten nicht, da freue ich mich über so ein schönes Gericht umso mehr“, sagte die Sehnder Künstlerin.

Von Katja Eggers