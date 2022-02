Lehrte

Im vergangenen Herbst hatten die Stadtwerke Lehrte ihren Kunden eine drastische Erhöhung des Gaspreises angekündigt. Der Preis für die Kilowattstunde kletterte zum Teil um knapp 75 Prozent. Das führte bei manchen Kunden zu jährlichen Mehrkosten von mehr 1000 Euro und enormer Verärgerung. Denn mit ihrer Preiserhöhung markierten die Stadtwerke Lehrte in der Region Hannover den Spitzenwert. Weniger Kunden hat der lokale Energieversorger unter dem Strich deshalb nicht. Zwar gab es allerhand Kündigungen, aber auch ähnlich viele Neukunden von anderen, insolventen Anbietern.

Im November hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Björn Sommerburg die Erhöhung des Gaspreises in Lehrte mit dem stark gestiegenen Preise auf dem Weltmarkt begründet. Nun zögen andere Gasanbieter nach, sagt er. Auch das hat nach Sommerburgs Ansicht dazu beigetragen haben, dass sich die Zahl von rund 8800 Kunden nicht wesentlich verändert hat.

Grundversorger muss jeden beliefern

Zwar habe es Kündigungen gegeben, aber auf der anderen Seite hätten die Stadtwerke gezwungenermaßen auch neue Verträge abschließen müssen: Als sogenannter Grundversorger müssen sie jeden in ihrem Versorgungsgebiet lebenden Verbraucher beliefern. Da in jüngster Zeit mehrere Unternehmen in der Branche Insolvenz anmelden mussten und ihre Lieferungen einstellten, hätten sich Ab- und Zugänge bei den Stadtwerken unter dem Strich die Waage gehalten, berichtet Sommerburg.

Wer auf diese Weise von einem insolventen Billiganbieter zum kommunalen Versorger wechseln musste, zahlt dafür einen auch im wörtlichen Sinne hohen Preis: die Kilowattstunde kostet nun 27 Cent pro Kilowattstunde gegenüber 12,26 Cent. Sommerburg verweist darauf, dass der Einkaufspreis für sein Unternehmen inklusive aller Gebühren und Steuern zeitweise sogar mehr als 30 Cent pro Kilowattstunde betragen habe. Diese exorbitanten Tarife sollen nun im April aber um etwa 20 Prozent gesenkt werden, um die Preisunterschiede zwischen den Kundengruppen wieder etwas abzumildern, erläutert Sommerburg.

Knapp 30 Cent kostet die Kilowattstunden bei den Stadtwerken Lehrte. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Die meisten Kunden haben eine Preisgarantie

Für einige Kunden wird das Gas im April allerdings sogar noch einmal um rund 10 Prozent teurer. Das betreffe jedoch nur rund 13 Prozent der Kunden, nämlich solche, die etwas günstigere Verträge ohne Preisgarantie abgeschlossen hätten. Für 85 Prozent der Bestandskunden ändere sich dagegen nichts, sie hätten eine Preisgarantie über ein Jahr, beteuert Sommerburg. Man werde aber auch für sie „jeden Monat gemeinsam mit den Aufsichtsgremien überprüfen, ob wir senken können“, versichert der Geschäftsführer. Darauf hatte Bürgermeister Frank Prüße, Aufsichtsratschef der Stadtwerke Lehrte, schon bei der Ankündigung der Erhöhungen im November gedrungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Preissenkung dürfte jedoch schwierig werden, denn dass sich die Kundenzahl nicht verringert hat, wirkt sich auf die Bilanz der Stadtwerke nicht nur positiv aus. „Wir hatten mit Verlusten kalkuliert und müssen jetzt am Spotmarkt Gas nachkaufen“, erklärt Sommerburg. Hinzu komme, dass sich die Wirtschaft nach dem durch Corona verursachten Einbruch wieder erhole und der Energiebedarf weltweit steige. Dem stehe keine entsprechende Zunahme des Angebots gegenüber.

Lesen Sie auch: Wie die Stadtwerke auch in den Lehrter Dörfern ein Netz von E-Ladesäulen aufbauen

„Und solange die politischen Spannungen nicht abnehmen, wird sich daran wohl auch nichts ändern“, meint der Geschäftsführer mit Blick auf die Krise in Osteuropa und die noch nicht gesicherte Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern.

Von Thomas Böger