Lehrte

Das nennt man Zivilcourage: Ein Zeuge hat am Sonntag einen Lastwagenfahrer an einer Unfallflucht gehindert. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war ein 38-jähriger Mann aus der Ukraine gegen 14.30 Uhr beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Straßburger Straße gegen einen anderen geparkten Lkw gestoßen. Aber anstatt sich um den Schaden zu kümmern, wollte der Ukrainer flüchten. Der Grund war offenbar seine Alkoholisierung: Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,34 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Von Oliver Kühn