Lehrte

Einbrecher sind am Montagmorgen in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Südring eingebrochen und dabei offenbar nicht besonders vorsichtig vorgegangen. Die Polizei hat erste Hinweise auf zwei mutmaßliche Täter, hofft nun aber auf weitere Tipps von Zeugen.

Der Einbruch spielte sich mutmaßlich gegen 8.30 Uhr ab. Eine Bewohnerin des Hauses gab gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten an, sie habe zu dieser Zeit ein ungewöhnliches, lautes Geräusch im Treppenhaus gehört. Außerdem seien ihr gegen 9 Uhr zwei unbekannte Männer mit Handschuhen im Treppenhaus aufgefallen. Sie sollen den Angaben der Frau zufolge arabischer Herkunft sein. Eine nähere Beschreibung gibt es jedoch nicht.

Einbrecher in Lehrte stehlen Jacke, Sneaker und Geld

Bei dem Einbruch, für den die Täter die Eingangstür aushebelten, durchsuchten die Täter offenbar die gesamte Wohnung. Sie nahmen eine schwarze Winterjacke des Herstellers Wellensteyn, weiße Sneaker des Herstellers Nike und 400 Euro in bar mit.

Wer weitere Hinweise zu der Tat und den Männern geben kann, sollte sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung setzen.

Von Achim Gückel