Eigentlich sollten die drei Damen schon Mitte März in Lehrte gastieren. Pandemiebedingt hat sich ihr Auftritt jedoch verschoben, und nun ist es endlich so weit: Die Zucchini Sistaz präsentieren am Dienstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum ihr Programm „Falsche Wimpern – echte Musik“. Das Trio nennt die Show „gemüsikalische Unterhaltunskunst“ und will die Zuschauer mit dreistimmigem Gesang begeistern.

Mit Netzstrümpfen und falschen Wimpern katapultieren die drei frechen Damen das Publikum in die goldene Swing-Ära. „Der musikalische Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik der 1920-er bis 1950-er Jahre, schillert und kokettiert allzu gerne mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popularmusikgeschichte – so eröffnen die Zucchini Sistaz kein musikalisches Museum, sondern servieren saftigen Swing“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die drei Musikerinnen singen dreistimmig Big-Band-Klassiker, begleiten sich dabei nahezu akrobatisch auf Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn und würzen das Ganze obendrein mit einer ordentlichen Prise Situationskomik, Frische und Leidenschaft.

Trio singt und musiziert

Das gemüsikalische Trio aus Münster gründete sich 2009. Sinje Schnittker gibt bei den Auftritten das singende Multitalent an Trompete, Posaune und sonstigem Klimbim. Jule Balandat führt als singende Kontrabassistin und Fachfrau für Zirzensik und Conférence charmant durch das Programm. Tina Werzinger ist die singende Gitarristin und hinreißende Unterhalterin der Damenriege.

Beim Besuch der Veranstaltung gilt die 3-G-Regel. Der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines tagesaktuellen negativen Tests ist vorzulegen. Eine medizinische Maske muss bis zum Erreichen des Sitzplatzes getragen und darf dann abgenommen werden.

Karten kosten zwischen 15 und 23 Euro und sind ermäßigt gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises zu haben. Im Vorverkauf sind die Tickets im Fachdienst Schule, Sport und Kultur unter Telefon (05132) 5053113 oder (05132) 5053112 sowie in der Buchhandlung Böhnert unter Telefon (05132) 864300 und der Bücherstube Veenhuis unter Telefon (05132) 56400 erhältlich. Eine Online-Bestellung ist auf www.lehrte.de möglich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Von Katja Eggers