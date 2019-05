Hämelerwald

Das ist schon auffällig: In Hämelerwald sind in der Nacht zum Dienstag zwei Autos derselben Marke gestohlen worden. In der Bernsteinstraße wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter BMW X1 entwendet. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatte der Wagen noch einen Wert von rund 15.000 Euro. Der Diebstahl soll sich zwischen 2.30 und 6 Uhr abgespielt haben. In der Hubertusstraße wurde ein ebenfalls am Straßenrand geparkter BMW 325i gestohlen, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Als Tatzeitraum geben die Ermittler die Zeit zwischen 0.30 und 8 Uhr an. Da keine Hinweise vorliegen, hoffen die Beamten auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden sollten.

Von Oliver Kühn