„Ich hätte nie gedacht, dass mich mal ein Sportverein engagieren würde“: NDR-Moderator Michael Thürnau hat am Sonnabend in Lehrte für einen amüsanten Bingo-Nachmittag in der Jahnturnhalle gesorgt. Das Publikum ist hinterher ebenso zufrieden wie die Veranstalter – die eine Wiederholung in Aussicht stellen.