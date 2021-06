Die Markus- und die Matthäuskirche in Lehrte haben in der Nacht zum Mittwoch in rotem Licht gestrahlt. Das Lehrter Unternehmen Eventschote hat die Gotteshäuser illuminiert und sich so an der europaweiten Aktion „Night of Ligt“ beteiligt. Das junge Team wollte damit auch ein Zeichen setzen.