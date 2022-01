Ahlten

Die Kreuzung ist zwar gut einsehbar, dennoch kommt es an der Einmündung von Ahltener Straße (L 385) und Am Rehwinkel in Ahlten immer wieder zu Verkehrsunfällen. Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr sind bei einem Zusammenstoß zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wollte ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes GLC 250 von der Straße Am Rehwinkel aus nach links in die Ahltener Straße fahren – übersah dabei jedoch einen aus Richtung Lehrte kommenden Mercedes-Sprinter, in dem ein 33-Jähriger saß. Die Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. Die Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Von Oliver Kühn