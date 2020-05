Lehrte

Vor einiger Zeit haben die Stadtwerke Lehrte offiziell den politischen Auftrag bekommen, in der Stadt Ladesäulen für E-Autos aufzubauen. Jetzt sind die ersten zwei öffentlichen Stromtankstellen im Stadtgebiet in Betrieb gegangen. Sie stehen auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums an der Manskestraße, direkt neben der historischen Puderzuckermühle. Und sie sind die ersten Exemplare einer ganzen Reihe von Ladesäulen, welche die Stadtwerke in kommender Zeit einrichten will. Eigentlich hatten die Stadtwerke diesen Auftakt eines Langzeitprojekts gebührend feiern wollen, doch wegen der Corona-Krise ging die Einweihung der Stromtankstellen ohne festliche Übergabe über die Bühne.

Für den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur in Lehrte gibt es indes schon einen vom Aufsichtsrat der Stadtwerke beschlossenen Plan. Noch in diesem Jahr sollen weitere E-Tankstellen am Rathaus, am Parkhaus an der Poststraße sowie am Wasserturm an der Germaniastraße entstehen. Im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke nach Angaben von Vertriebsleiter Björn Rust dann die Park-and-ride-Parkplätze an mehreren Bahnhöfen im Stadtgebiet in den Fokus nehmen – etwa in Hämelerwald und Ahlten.

Anzeige

Geschäftsführer: E-Mobilität gehört die Zukunft

Öffentliche E-Ladesäulen hat es in Lehrte bisher nicht gegeben. Es sei daher höchste Zeit eine Ladeinfrasturktur aufzubauen, meint Björn Sommerburg, Geschäftsführer der Stadtwerke Lehrte. „Denn der E-Mobilität gehört die Zukunft“, sagt er. Die zwei Ladesäulen am Zuckerzentrum seien daher so etwas wie Pionierprojekte für die Stadt. Sie sind versehen mit jeweils zwei grün abgesetzten Parkplätzen, die E-Autos vorbehalten sind. Wer also ein Elektrofahrzeug hat, kann es dort nun aufladen, während er in der Innenstadt einkauft.

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir fahren mit Strom“: Björn Rust, Vertriebsleiter der Stadtwerke, betankt ein Elektrofahrzeug. Quelle: Stadtwerke Lehrte

„Mit der Auswahl der richtigen Ladesäulen und insbesondere des Abrechnungssystems, das einfach zu bedienen und kundenfreundlich sein muss, haben wir es uns nicht einfach gemacht“, sagt Rust. Die Stromtankstellen vor der Puderzuckermühle haben zwei Anschlüsse mit jeweils 22 Kilowatt Leistung. Für die Abrechnung nutzen die Stadtwerke den Dienstleister Plugsurf. Diese gewährleistet eine „barrierefreie“ Bezahlung, versichern die Stadtwerke. Eine Registrierung sowie eine Ladekarte oder -schlüssel sei nicht nötig. Stromkunden der Stadtwerke könnten von einem Ladeschlüssel aber profitieren, wirbt Rust. Sie erhalten zusätzlich zu dem Schlüssel noch einen Gutschein von 25 Euro.

Eine Kilowattstunde kostet 35 Cent

Eine Kilowattstunde Autostrom kostet an den neuen Ladesäulen 35 Cent brutto. „Wichtig ist uns, dass unsere Kunden nicht nur Elektroautos fahren, sondern auch regenerativen Strom für ihr Fahrzeug nutzen“, sagt Rust und betont, dass die Stadtwerke ohnehin nur noch Strom liefern, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft gewonnen wird. Das gelte auch für die Ladestationen.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel