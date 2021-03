Lehrte

Seit Freitag vergangener Woche ist die Burgdorfer Straße zwischen der Kreuzung mit der Friedrichstraße und der Bushaltestelle für den Verkehr gesperrt. Und dieser Zustand wird sich nach bisherigen Einschätzungen von Fachleuten auch noch eine ganze Weile hinziehen. Seit Montagnachmittag ist klar: Es steht eine aufwendige Reparatur eines kaputten Schmutzwasserkanals in 4,40 Meter Tiefe an, bei der ein Stück der Straße aufgerissen werden muss.

Bei Spülarbeiten in den Kanälen war am Freitag ein Leck lokalisiert worden. Immer wieder drang dabei Sand und Gestein in die Rohrleitung ein. Wegen der Gefahr, dass die ganze Straße bei großer Belastung absacken könnte, gab es die spontane Sperrung. Am Montag forschten Mitarbeiter der Stadtentwässerung, der Stadtwerke Lehrte sowie einer Fachfirma mit zwei Spülwagen und einer Kamera genauer nach dem Leck. Was sie dabei fanden, ist sehr unangenehm. Das Leck ist offenbar so groß, dass sogar ein massiver Pflasterstein in die Röhre rutschen konnte.

Fachleute spülen den Kanal und durchleuchten ihn anschließend mit einer Kamera, um das Leck zu finden. Quelle: Katja Eggers.

Die Rohrleitung, die es zu überprüfen galt, ist etwa 40 Meter lang. Die Reparatur des fast 60 Jahre alten Kanals wird aufwendig. „Das ist nicht trivial, da muss tief ausgekoffert werden“, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Man habe umgehend mit der Suche nach einer geeigneten Firma begonnen, die die Reparatur erledigen kann. Als vorübergehende Maßnahme werde man eine Art Bypass installieren. Doch zwei Wochen werde die Sperrung der Straße vermutlich andauern.

Von Katja Eggers und Achim Gückel