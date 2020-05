Ahlten/Arpke/Hämelerwald

Gute Nachricht für alle Lesefreunde: Nachdem am 11. Mai bereits die Hauptstelle der Stadt- und Schulbibliothek an der Burgdorfer Straße in Lehrte ihre Türen wieder geöffnet hat, wird nach Pfingsten auch die Corona-Zwangspause in den Büchereizweigstellen in Ahlten, Arpke und Hämelerwald beendet. Und auch dort werden besondere Bestimmungen in Sachen Hygiene und Sicherheitsabstand gelten.

Zweigstelle in Hämelerwald öffnet erst am 16. Juni

Die Zweigstelle in der Grundschule in Ahlten öffnet ab Dienstag, 2. Juni, zu den üblichen Öffnungszeiten, also dienstags von 15 bis 17.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr. In der Arpker Bücherei an der Grundschule ist ebenfalls ab Dienstag, 2. Juni, geöffnet – und zwar immer dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Die Zweigstelle an der Hainwaldschule in Hämelerwald ist indes erst ab Dienstag, 16. Juni, nutzbar. Sie öffnet dann stets dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Wegen der eng begrenzten räumlichen und organisatorischen Situation in den kleinen Büchereien kann sich dort allerdings vorerst immer nur ein Kunde zur Zeit aufhalten. Die Stadt bittet darum, in den Zweigstellen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Der Aufenthalt in den Räumen sollte auch möglichst kurzgehalten werden. Bei der Suche nach Büchern helfen die Mitarbeiterinnen gern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Kunden sollten aber möglichst schon vor ihrem Besuch in der Bücherei im Onlinekatalog recherchieren und sich die Signatur der gewünschten Medien notieren.

Keine Gruppen, keine Veranstaltungen

Gruppen dürfen die Räume der Büchereien nicht betreten, Eltern dürfen nach vorheriger Absprache aber ihre Kinder mitbringen, falls eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Die zurückgegebenen Medien kommen in der Lehrter Stadtbibliothek und den Zweigstellen zunächst für drei Tage in Quarantäne, um ein Ansteckungsrisiko auszuschließen. Veranstaltungen, etwa Lesungen oder Angebote für Kinder, wird es bis auf Weiteres in den Zweigstellen nicht geben.

Von Achim Gückel