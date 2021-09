Arpke/Immensen/Sievershausen

Das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ für die sogenannte Dorfregion ISA (Immensen-Sievershausen-Arpke) geht jetzt in die zweite Phase. In Themenwerkstätten ist nun erneut die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gefragt. Dazu gibt es zwei Termine, den ersten am Dienstag, 14. September, in Arpke. Noch sind dazu Anmeldungen möglich.

In der zweiten Phase des Modellvorhabens geht es darum, einen Dorfentwicklungsplan für die Drei-Dörfer-Region zu erstellen. Rundgänge durch Immensen, Arpke und Sievershausen hat es dazu schon im Juli gegeben. Dabei machten außer Einwohnerinnen und Einwohner auch die Ortsbürgermeister, Vertreter der Stadt Lehrte und das Planungsteam mit– und es ging insbesondere um das finanzielle Förderprogramm, das für die Dorfentwicklung angezapft werden soll sowie um bereits umgesetzte Aktionen und Projekte aus den Dörfern.

Es geht um ortsübergreifende Vorhaben

Im nächsten Schritt soll es nun insbesondere um ortsübergreifende Vorhaben gehen. In den zwei Themenwerkstätten haben interessierte Einwohnerinnen und Einwohner aller drei Dörfer die Möglichkeit, Ideen aus Phase eins und der Dorfrundgänge zu sichten, zu konkretisieren und zu ergänzen. Die erste Werkstatt zu den Handlungsfeldern „Dorfgrün, Landschaft, Erholung“ und „Dorfleben, Identität, Kultur“ gibt es am Dienstag, 14. September, von 18 bis 20.30 Uhr in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Westerende 7b, in Arpke.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist die Anzahl der Teilnehmenden auf 40 begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung bei Lisa Hitzmann vom Planungsbüro KoRiS per E-Mail an hitzmann@koris-hannover.de notwendig. Spontane Besucher ohne Anmeldung können nur teilnehmen, wenn noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Die Gäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und mit Blick auf Corona nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Zweiter Workshop am 21. September

Die zweite Themenwerkstatt zu den Handlungsfeldern „Wohnen, Bausubstanz, Innenentwicklung“ und „Versorgung, Wirtschaft, Mobilität“ ist dann am Dienstag, 21. September, von 18.00 bis 20.30 Uhr ebenfalls bei der Freikirchlichen Gemeinde in Arpke.

