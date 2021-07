Immensen

Für das vom Land geförderte Modellprojekt „Soziale Dorfentwicklung“ haben sich die drei Lehrter Orsteile Immensen, Sievershausen und Arpke unter dem Namen „Dorfregion Lebensort ISA“ zusammengeschlossen. Seit Beginn vergangenen Jahres wurden in der ersten Phase – coronabedingt unter schwierigen Voraussetzungen – Ideen für Projekte zusammengetragen. Danach wurden den vier Handlungsfeldern entsprechend Projektteams gebildet: Mit dem Thema Wohnen und Arbeiten befasst sich die Gruppe „Alles unter einem Dach“, weitere Teams gibt es zu erneuerbaren Energien, zur Anlage und Pflege von Grünflächen sowie zur Nachbarschaftshilfe.

Es könnten aber noch weitere hinzukommen, betonte Lisa Hitzmann vom Planungsbüro Koris jetzt bei einem Dorfrundgang in Immensen, der zum Auftakt der zweiten Phase gehörte. Etwa 20 Frauen und Männer beteiligten sich daran. Sie steuerten zentrale Plätze und Einrichtungen vom Dorfladen bis zur Sporthalle an und berichteten zum Teil über geplante Projekte.

Inklusives Wohnen im Mehrgenerationenhaus

So stellten Rita Lerch und Birgit Rieger vor dem vor 30 Jahren eingerichteten Zentrum für Betreuung und Pflege ihre Pläne für ein Wohnprojekt anderer Art vor: Sie wollen eine Anlage schaffen, in der mehrere Generationen sowie Menschen mit Behinderungen gemeinsam leben. Außerdem soll es Werkstätten geben, in denen auch Externe arbeiten können. „Der Lebensbereich soll eine kleine Oase werden“, heißt es in einem Informationsblatt. Dazu gehörten auch ein kleiner Park, ein Garten und Tiere.

Vor 30 Jahren galten die Seniorenwohnungen des heutigen Zentrums für Betreuung und Pflege (hinten) als hochmoderne Einrichtung. Heute gibt es in Immensen dagegen Pläne für inklusives Wohnen mit mehreren Generationen unter einem Dach, wie die Teilnehmer des Dorfrundganges erfuhren. Quelle: Thomas Böger

Anfangs habe man noch über einen Neubau in einem Wohngebiet nachgedacht, berichtete Lerch. Doch dann habe sich die Vorstellung, einen Resthof mit angrenzenden Nutzflächen zu übernehmen, als attraktiver herausgestellt. Bisher habe man jedoch noch kein entsprechendes Grundstück gefunden.

Das ist bei der Kirchengemeinde anders: Sie wird auf der Wiese hinter dem Dorfladen ein neues Gemeindezentrum errichten. Die Finanzierung ist gesichert, die Planung weit fortgeschritten, sodass voraussichtlich im September mit dem Bau begonnen werden kann. Der Platz davor soll die „Neue Dorfmitte“ werden. Laut Pastor Thorsten Leißer soll es dort unter anderem Kulturangebote wie Konzerte und Open-Air-Kino geben. Die Kirchengemeinde erarbeitet dafür zusammen mit dem Verein „Gemeinsam für Immensen“ ein Konzept.

Auch private Projekte können Förderung erhalten

Auf dem zurzeit als Festplatz genutzten Areal zwischen Schule, Sporthalle und MTV-Vereinsheim berichtete Jarrit Kohring von der Lehrter Stadtverwaltung von Plänen für eine Umgestaltung, die nach seinen Angaben allerdings noch keine konkrete Form angenommen haben. Doch man mache sich Gedanken, wie man den Platz aufwerten könnte. Dabei sei auch eine leichte Verschiebung des Festplatzes denkbar, sodass Platz für einen Kindergarten entstünde.

Außer solchen Großprojekten gehörten jedoch auch viele kleinere Maßnahmen zu einer Sozialen Dorfentwicklung, erläuterte Hitzmann. Karin Bukies vom Planungsbüro Stadtlandschaft wies darauf hin, dass neben Vereinen, Kirchengemeinden und anderen Organisationen auch Privatleute Fördergeld für ihre Projekte erhalten können. Welche das sein könnten, wollen die beiden Planungsbüros in den Sommerferien zusammenstellen. Im Herbst sollen dann Themenwerkstätten folgen, bei denen Details ausgearbeitet werden können.

Nach den Dorfrundgängen in Sievershausen und Immensen gibt es einen weiteren am Dienstag, 13. Juli, in Arpke. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Dorfteich. Alle Einwohner Arpkes sind aufgerufen mitzumachen, aber auch Interessierte aus den beiden anderen ISA-Dörfern Immensen und Sievershausen sind willkommen.

Von Thomas Böger